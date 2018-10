Lang weekend, voetbal en uitverkochte concerten storten Antwerpse avondspits in de soep FT HA

31 oktober 2018

18u23

Bron: Belga 4 Voor veel Belgen breekt straks een verlengd weekend aan en dat betekent extra drukte op de weg. Vooral rond Brussel en Antwerpen kleurt de verkeerskaart rood.

Kort voor 15 uur kwam de avondspits al op gang, zegt VRT-verkeersanker Hajo Beeckman. Het is onder andere aanschuiven op de E40 van Gent naar Brussel. En ook rond Antwerpen is het bijzonder druk.

Dit omwille van twee uitverkochte concerten in het Sportpaleis en de Lotto Arena. In het Sportpaleis staat Niels Destadsbader voor een volle zaal, hetzelfde geldt voor George Ezra in de aanpalende Lotto Arena. Voorts spelen Antwerp en Racing Genk tegen elkaar in het Bosuilstadion in Deurne.



Aan de afrit Deurne van de R1 staat een file die terugslag heeft tot op de Antwerpse ring zelf. Wie richting Deurne wil, kan volgens het Vlaams Verkeerscentrum best gebruikmaken van de park and rides (P+R) aan de stadsrand en vervolgens het openbaar vervoer nemen. Als je je wagen achterlaat op een P+R, kan je je concertticket gebruiken om gratis het openbaar vervoer te nemen naar en van de zaal.

Gelukkig wordt er vanavond geen regen voorspeld. Gisteren nog verliep het daardoor erg moeizaam op de weg, met in Vlaanderen in totaal zo’n 240 kilometer file.

Drukke avondspits in regio #Antwerpen. Wie nu richting Deurne gaat (concerten in Lotto Arena en Sportpaleis, match op Bosuil) maakt best gebruik van P&R en openbaar vervoer. We zien al file staan op uitrit Deurne, met terugslag tot op de ring #R1! pic.twitter.com/dWIlL6bpwK Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

Zware avondspits voor lang weekend houdt aan in #Antwerpen. Ook veel volk onderweg naar concerten in Sportpaleis en Lotto Arena. Aanschuiven van ver voor Kennedytunnel op #E17 en vanop #E19! pic.twitter.com/7oSw376w0Q Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link