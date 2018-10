Lang weekend en dus drukke avondspits voor de boeg FT

31 oktober 2018

15u06 0 Voor veel Belgen breekt straks een verlengd weekend aan. VRT-verkeersanker Hajo Beeckman waarschuwt dat het weleens erg druk kan worden op de weg.

“De avondspits is nu al op gang gekomen”, klinkt het. “Vooral rond Brussel en Antwerpen is de drukte nu al voelbaar. Op de E19 staat één uur file door werkzaamheden bij Loenhout.” Tijdelijk is daar maar één rijstrook open. Voorlopig kan je dus beter omrijden via Bergen op Zoom. “De avondspits rond de grootste steden kan knap lastig worden”, vervolgt Beeckman nog. Gelukkig wordt er deze avond geen regenweer voorspeld. Gisteren nog verliep het daardoor erg moeizaam met in Vlaanderen 240 kilometer file. Momenteel staat op de Vlaamse wegen 90 kilometer file. Op een gemiddelde werkdag in november is dat 179 kilometer.