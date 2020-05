Lang verwarring, maar nu officieel: Belgen mogen met onmiddellijke ingang weer naar tweede verblijf TT TTR ADN

20 mei 2020

13u25

Bron: Belga, VTM NIEUWS 379 Belgen met een tweede huis aan bijvoorbeeld de kust of in de Ardennen mogen daar vanaf nu weer heen. Dat is na veel verwarring woensdag nu ook officieel. Het Belgisch Staatsblad heeft het nieuwe Ministerieel Besluit gepubliceerd.



“De Nationale Veiligheidsraad heeft een consensus bereikt over het opheffen van het verbod op tweedeverblijvers”, zo liet Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woensdag verstaan in het Vlaams Parlement. Die opheffing gold volgens Jambon “met onmiddellijke ingang”.

Namiddag vol verwarring

Daarop volgde een namiddag vol verwarring. Premier Sophie Wilmès (MR) gaf naderhand namelijk nog geen precieze datum. En minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zei dat zij ervanuit ging dat de terugkeer naar de tweede verblijven “gefaseerd” zou gebeuren. Woensdagavond meldde het Staatsblad dat Belgen inderdaad meteen weer naar hun tweede verblijf mogen. Het besluit werd officieel gepubliceerd door minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Het bezoek is concreet opnieuw toegestaan voor wie eigenaar is, of huurder voor langer dan één jaar, van de tweede woning. De rit naar het tweede verblijf wordt gekwalificeerd als een noodzakelijke verplaatsing. Ook in de tweede woning mogen vier personen worden ontvangen, al moeten dat wel dezelfde vier zijn die ook thuis werden uitgenodigd.

Het is nu ook juridisch helemaal in orde: mensen mogen vanaf nu naar hun tweede verblijf of stacaravan. Ik vraag wel aan iedereen om ook op hun tweede verblijf alle veiligheidsregels te respecteren. #veiligheidsraad Jan Jambon(@ JanJambon) link

“Unanimiteit”

Volgens Jambon was er eerder deze week op een Overlegcomité tussen de verschillende regeringen al een akkoord over het opheffen van het verbod. Daarover was volgens hem op een elektronische bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad woensdagmiddag dan ook “unanimiteit”.

Volgens premier Sophie Wilmès hebben virologen deze week nog bevestigd dat een heropening van de tweede verblijven geen impact zou hebben op virologisch vlak. “Daardoor zien we geen reden om die toelating nodeloos te vertragen”, sprak ze. Wilmès verklaarde nog dat er niet “in clichés” gedacht moet worden. “Het gaat niet alleen om chique villa’s, er zijn ook heel veel mensen die een caravan hebben en die het recht hebben om naar hun tweede verblijf te gaan.”

“Gefaseerd”

De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week nog om de tweedeverblijvers ten vroegste pas vanaf 8 juni toe te laten. Maar de roep klonk de laatste dagen steeds luider. Zo bundelden honderden tweedeverblijvers zelfs hun krachten in een juridische procedure tegen de staat. Maandag kwam ook de oproep vanuit N-VA om het verbod op tweedeverblijvers weer in te trekken.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block toonde zich eerder op de dag angstig over een terugkeer naar de tweede verblijven, zo liet ze optekenen aan VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens. Het verbod werd ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. De Block ging er toen dus ook verkeerdelijk vanuit dat de terugkeer gefaseerd zou gebeuren, waardoor niet iedereen tegelijk naar het tweede verblijf zou kunnen afzakken.



Kustburgemeesters reageren tevreden

De kustburgemeesters zijn blij met het besluit, blijkt uit een rondvraag.

“Wij hadden al twee keer gemeld dat we klaar zijn om tweedeverblijvers te ontvangen en liefst zo snel mogelijk. Ik ben vooral blij dat de onduidelijke situatie weg is”, zegt burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open Vld). Ook Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge, is positief. “Ik wil benadrukken dat wij er als kust volledig klaar voor zijn. Zeker in Zeebrugge is er voldoende plaats. Het is een goede eerste oefening voor de zomer.”

Ik wil benadrukken dat wij er als kust volledig klaar voor zijn. Zeker in Zeebrugge is er voldoende plaats. Het is een goede eerste oefening voor de zomer Dirk De fauw (CD&V), burgemeester van Brugge

Gezond verstand

De burgemeesters verwachten dit weekend een toestroom aan tweedeverblijvers, maar rekenen op het gezond verstand. “Als de Veiligheidsraad het veilig vindt, zal het veilig zijn. Ik zie dat mensen hier echt afstand houden en verwacht dus dat ook tweedeverblijvers dat zullen doen”, aldus de burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe (sp.a).

“Eindelijk”, haalt burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker opgelucht adem. “Ik ben ontzettend verheugd. Al een maand vecht ik hiervoor en dat werpt nu eindelijk zijn vruchten af. Als je een ‘wiedemuule’ (grote mond, red.) opzet, mag je daar ook voor beloond worden. Hoe dan ook: in Middelkerke is iedereen welkom en mag je zonder pasje, zonder reservatie, het strand op.”

Ik gun het iedereen om naar de kust te komen, maar ik vrees voor een overrompeling. Als er te veel volk komt, kan er op de dijk bijvoorbeeld niet voldoende afstand gehouden worden West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé

“Kust nog niet klaar”

Volgens West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is de kust echter nog niet klaar voor de komst van de tweedeverblijvers. “Ik gun het iedereen om naar de kust te komen, maar ik vrees voor een overrompeling. Als er te veel volk komt, kan er op de dijk bijvoorbeeld niet voldoende afstand gehouden worden”, aldus Decaluwé. De gouverneur riep daarom op om zeker niet massaal naar de kust te trekken tijdens het hemelvaartweekend. “Het wordt mooi weer en tijdens een verlengd weekend zien veel mensen de kust als oplossing.”

De focus van politiecontroles zal liggen op samenscholingen en het volgen van de afstandsregel.

