Lang heeft het niet geduurd: quarantaine plots wel weer aanbevolen voor terugkerende reizigers uit oranje zones

14 juli 2020

10u18

Bron: Belga 600 Lang heeft het niet geduurd: voor reizigers die in deze coronatijden terugkeren uit een zogenaamde oranje zone is quarantaine toch weer aanbevolen. Enkele uren eerder had de evaluatiecel nog beslist dat die maatregel niet meer hoefde.



“Oranje zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waarvoor een gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld”, klinkt het letterlijk. Aan reizigers die terugkeren uit deze zones wordt nu opnieuw gevraagd om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Die maatregel was enkele uren eerder nog opgeheven.

Voor alle duidelijkheid: er geldt geen reisverbod naar die zones. “Controleer vóór je vertrek wel het reisadvies voor deze bestemmingen, want het is mogelijk dat de plaatselijke overheid één of meerdere beperkingen oplegt aan toeristen uit België. Dat kan een verplichting zijn om je te registreren, het voorleggen van een recente negatieve coronatest tot zelfs een quarantaine ter plaatse”, klinkt het op Sciensano. De FOD Buitenlandse Zaken raadt reizigers aan om de reisadviezen te controleren op de website diplomatie.belgium.be en zich in te schrijven op TravellersOnline.

Malta van rood naar oranje

Malta is nu ook geen rode zone meer voor vertrekkende reizigers. Het is met andere woorden opnieuw toegelaten om naar het eiland te reizen, mits quarantaine.

Malta valt voortaan dus onder code oranje. Reizen naar het eiland is mogelijk op voorwaarde dat de reiziger de afgelopen veertien dagen in een land doorbracht dat Malta als “veilig” beschouwt. België valt daar vanaf morgen onder.

Andere landen in code oranje zijn Cyprus (test verplicht), Denemarken (test verplicht voor Groenland en de Faeröer-eilanden), Ierland (quarantaine), IJsland (test verplicht of quarantaine), Bulgarije, Kroatië, Luxemburg en Roemenië. Voor die laatste vier geldt een verhoogde waakzaamheid.

Verder is er niets veranderd aan de kleurcodes. Zo is reizen vanuit België niet toegelaten of niet mogelijk naar Noorwegen, Zweden, bepaalde zones in Portugal (onder meer rond Lissabon) en in Spanje (het district Segrià in Catalonië en La Mariña in Galicië) en Leicester in het Verenigd Koninkrijk.

Verhoogde waakzaamheid

Waarom er voor landen als Luxemburg, Kroatië, Bulgarije en Roemenië plots verhoogde waakzaamheid geldt? “Omdat er iets aan de hand is. Je draagt dus beter een mondmasker en respecteert de afstandsregel", verduidelijkte Arnaud Gaspard, woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Stijging van het aantal besmettingen

Het aantal bevestigde besmettingen steeg de afgelopen dagen in Luxemburg, Kroatië, Roemenië en Bulgarije. Zo was er in Luxemburg op 7 juli een piek van 151 besmettingen. Dat zijn er tamelijk veel gezien het hoogste aantal besmettingen in volle crisis (25 maart) 234 was.



Ook Kroatië kent de laatste maand een stijging in het aantal besmettingen: zo werden er op 11 juli 140 besmettingen gerapporteerd, het hoogste aantal sinds het begin van de coronacrisis. Roemenië is hetzelfde lot beschoren: 11 juli werden er 689 nieuwe besmettingen vastgesteld, eveneens het hoogste aantal besmettingen sinds het begin van de crisis.



Bulgarije, het vierde land dat gisteren oranje licht kreeg, lijkt nu pas de piek in het aantal besmettingen te bereiken. Terwijl er in maart niet meer dan 30 nieuwe gevallen per dag werden gerapporteerd, waren dat er op 10 juli maar liefst 330, op 11 juli werden er dan weer 292 besmettingen gerapporteerd.

In België wordt de epidemie sinds enige tijd opgevolgd aan de hand van de zevendaagse gemiddelden van het aantal bevestigde gevallen. Dat waren er de laatste week gemiddeld 95,3 per dag. Het ene land is het andere natuurlijk niet: onder meer de bevolkingsdichtheid speelt een rol en die is erg uiteenlopend in de verschillende landen, met als uitersten België (gemiddeld 484 inwoners per vierkante kilometer) en Bulgarije (63 inwoners per vierkante kilometer).

Oranje zones

Als u terugkeert van vakantie of zakenreis is het belangrijk om te weten dat de volgende zones in Europa in het oranje gekleurd zijn: het Oostenrijkse Oberösterreich, Bulgarije, Kroatië, Aragon en Catalonië in Spanje, Trento in Italië, Luxemburg, Algarve en Alentejo in Portugal, Moravskoslezský in Tsjechië, Slaskie in Polen, Roemenië, Midland, North East, Yorkshire, Noord-Wales en Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk en Ticino in Zwitserland. Wie uit een van die regio’s komt, wordt vriendelijk verzocht om een coronatest aan te vragen en in quarantaine te gaan.

