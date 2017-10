Landuyt: "Scholen moeten info over probleemleerlingen uitwisselen" MMB/MU

09u38 1 Benny Proot Als het van de Brugse burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) afhangt, krijgen scholen meer inzage in het verleden van 'probleemleerlingen' die elders op straat worden gezet. Maar een Vlaams decreet uit 2014 over de rechten van leerlingen staat de uitwisseling van informatie over misstappen in de weg.

Landuyt lanceert het idee nadat een zeskoppige meisjesbende leeftijdsgenootjes afperste en in elkaar sloeg in de buurt van het Brugse station. Intussen is de bende opgerold. De leidster werd opgesloten, andere leden zijn preventief geschorst door hun school. Maar volgens de burgemeester is het geen Brugs fenomeen en moet er op Vlaams niveau worden ingegrepen. "Met een goede uitwisseling van informatie kunnen directies en leerkrachten preventief te werk gaan. Op dit moment weten scholen vaak niks over het verleden van hun leerlingen", stelt Landuyt. "Als leerling A ergens wordt geschorst of buitengezet, kan die zich zonder problemen opnieuw inschrijven bij een andere school. Geen probleem, iedereen heeft recht op onderwijs. Maar het zou een goede zaak zijn als de nieuwe school weet waarom de leerling van school werd gestuurd. Al moet met die informatie dan uiteraard discreet omgegaan worden."





Privacy staat voorop

Makkelijker gezegd dan gedaan, want volgens het decreet op de rechtspositie van leerlingen uit 2014 mogen scholen niet zomaar gevoelige informatie uitwisselen. Op dat vlak zitten de verschillende Vlaams onderwijskoepels op dezelfde golflengte en schikken zij zich naar het bewuste decreet.



"De uitwisseling gebeurt altijd in het belang van de leerling, in overleg met de betrokken ouders", luidt het bij de katholieke onderwijskoepel. "De leerling een volwaardige tweede kans geven en hem goed begeleiden zodat de oorzaak van het probleem aangepakt wordt, staat bij ons steeds voorop. Als de leerling en/of de ouders niet willen dat de reden van uitsluiting wordt meegedeeld aan de nieuwe school, kan de oude school dat omwille van de privacy ook niet doen."



Volgens onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) is hier een taak weggelegd voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding. "Die kunnen over de scholen heen werken."

Bemiddeling

Ondertussen raakte bekend dat de Brugse meisjesbende en hun slachtoffers de kans krijgen op bemiddeling. Als ze daarop ingaan, volgen individuele gesprekken, maar kunnen daders en slachtoffers ook met elkaar praten.