Landing Vlaamse formatie loopt vertraging op

Vlaamse formatie loopt vertraging op

26 september 2019

19u30 23 Het ziet er steeds meer naar uit dat een Vlaams regeerakkoord niet voor vanavond en wellicht ook niet voor de komende nacht zal zijn. De toponderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld zitten sinds 9 uur samen op het Martelaarsplein, maar hier en daar is te horen dat de gesprekken nogal moeizaam vorderen.

Gisteren was de boodschap nog dat de onderhandelaars van de centrale werkgroep vandaag hun bed niet zouden opzoeken zonder akkoord. Het leek met andere woorden D-Day te worden voor de Vlaamse regeringsvorming.

De onderhandelaars begonnen ‘s ochtends met frisse moed en optimisme aan de laatste rechte lijn. Maar in de loop van de dag hebben verschillende onderhandelaars laten verstaan dat de gesprekken moeizaam en trager dan verwacht verlopen. “Er ligt nog veel werk op de plank”, is te horen. “Het loopt nogal langzaam”, zegt een onderhandelaar.

Sommige knopen zijn wel al doorgehakt, andere moeten nog door een flessenhals gehaald worden. En zoals dat gaat met laatste loodjes, die durven al eens zwaar te wegen.

Een van de belangrijkste knopen is de begroting. Hoeveel geld kan er gaan naar nieuwe investeringen en tegen wanneer moet de begroting in evenwicht zijn? Volgens De Tijd liggen er pistes op tafel om het begrotingsevenwicht uit te stellen tot 2024, een piste die N-VA’er Theo Francken eerder deze week al suggereerde. Maar volgens verschillende onderhandelaars is er daarover aan tafel “nog niet gesproken”.

Of de onderhandelaars vanavond of vannacht de champagne kunnen bovenhalen, lijkt dus erg onzeker. “We doen verder en zien hoever we geraken”, klinkt het. Een landing in de komende nacht “wordt moeilijk”, geeft een onderhandelaar toe.