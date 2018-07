Landing begrotingsconclaaf nog niet tijdens weekend verwacht AW

20 juli 2018

14u05

Premier Charles Michel en zijn topministers timmeren de komende dagen voort aan een akkoord over de begroting en een arbeidsdeal. Witte rook wordt dit weekend nog niet verwacht. Er is nog sprake van te veel knelpunten. Bovendien maken de evenementen rond de nationale feestdag dat de werkzaamheden morgen niet op volle snelheid kunnen voortlopen.

Zoals intussen een traditie is tijdens zijn begrotingsmanoeuvres, heeft premier Michel de voorbije dagen geregeld vergaderingen van het kernkabinet belegd. Ook donderdag zaten de kern en de bevoegde vakministers nog samen en dat zal de komende dagen niet anders zijn. Maar definitief afkloppen zal nog niet voor dit weekend zijn. Er ligt nog te veel werk op de plank, valt te horen in Wetstraatkringen.

Begroting

In de eerste plaats is er de begroting. Volgens het Monitoringcomité moet de ploeg-Michel op zoek naar 2,6 miljard euro om de begroting op het spoor van de afspraken met Europa te houden. Alleen bestaat er bij de groep topambtenaren binnen het comité geen consensus over die voorstelling en is het niet uitgesloten dat de inspanning hoger uitvalt. Daar staat dan weer tegenover dat bijvoorbeeld minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) een aantal hypotheses van het Monitoringcomité nogal aan de strenge kant vindt.

Met de arbeidsdeal wil premier Michel iets doen aan de mismatch op de arbeidsmarkt tussen enerzijds het hoge aantal vacatures en anderzijds de lage werkzaamheidsgraad. De gewestregeringen mochten eerder een verlanglijstje indienen en ook de sociale partners gaven deze week een voorzet met aanbevelingen op korte en langere termijn. Die worden om 14.30 uur op de Lambermont aan premier Michel en minister van Werk Kris Peeters overhandigd.

Bronnen dichtbij de federale regering bevestigen het bericht in De Tijd dat er over een aantal maatregelen al een akkoord bestaat. Zo werd volgens de krant afgesproken dat werkzoekenden die met een opleiding of stage voor een knelpuntberoep worden klaargestoomd, hun uitkering niet geleidelijk zullen zien dalen, wat doorgaans wel gebeurt. Wie een vergoeding krijgt voor zo'n stage wordt ook niet langer zwaarder belast.

Daarnaast wordt geld uitgetrokken om zieke werknemers die wegens medische overmacht worden ontslagen, maar eventueel nog ander werk aankunnen, naar aangepast werk te begeleiden. Zo'n ontslagen werknemer krijgt recht op een outplacementpremie van 1.800 euro. Bedrijven zullen die premie fiscaal kunnen aftrekken, luidt het.

De arbeidsdeal gaat over een ruimer pakket. N-VA en Open Vld schuiven bovendien nog meer ingrijpende maatregelen naar voren. Denk maar aan de inperking van de werkloosheidsvergoeding in de tijd en de afschaffing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), de opvolger van het brugpensioen. CD&V en MR zijn daar echter niet voor te vinden.

CD&V-vicepremier Peeters gaf deze week wel een voorzet om te sleutelen aan de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering. "Efficiënter, niet strenger", benadrukte Peeters donderdag in de Kamer. En hij onderstreepte dat zo'n ingreep de werklozen niet in armoede mag storten. Het idee dat het meeste opgeld maakt, is dat een uitkering in een eerste periode zou verhogen, om dan nadien sneller te dalen. Het probleem is dat daarover nog weinig cijfermateriaal voorhanden is.

F-16's

Naast de twee hoofdschotels duiken geregeld een aantal bijgerechten op in het menu. De meest prominente zijn de vervanging van de F-16's en een akkoord over Arco/Belfius, al valt te horen dat die dossiers de vorige dagen nog niet aan bod zijn gekomen in de onderhandelingen. Het is echter niet uitgesloten dat ze toch opduiken in de dynamiek van een conclaaf.

Over de vervanging van de F-16's is de voorbije maanden veel inkt gevloeid. De premier gaf enkele weken geleden aan dat de regering drie pistes onderzoekt: het langer in de lucht houden van de F-16's, de aankoop van de F-35 of de Eurofighter waarvoor binnen de geijkte procedure biedingen binnen kwamen of de aankoop van de Rafale, waarvoor de Franse regering zich buiten de procedure om aanbood.

De regering heeft 3,6 miljard euro veil voor de aankoop van 34 gevechtstoestellen. De huidige F-16's langer gebruiken, lijkt geen optie. Bovendien bleken de biedingen binnen de procedure goedkoper uit te vallen dan verwacht. Daardoor werd hier en daar geopperd dat de regering een van beide toestellen zou kunnen kopen en het resterende bedrag zou kunnen gebruiken om mee te stappen in de ontwikkeling van een gevechtstoestel van de nieuwe generatie, wat deel uitmaakt van het Franse voorstel.

De Franse ambassadrice in ons land sloot die deur gisteren in De Standaard. Nu F-35's kopen en later meestappen in het ontwikkelingsprogramma is volgens de ambassadrice uitgesloten. Die uitspraken worden haar overigens niet in dank afgenomen in de Zestien. Daarmee rijst de vraag of Parijs zichzelf op die manier niet buitenspel heeft gezet.

Arco

En dan is er nog het dossier van de beursgang van Belfius en de vergoeding van de gedupeerde Arco-coöperanten. CD&V wil al langer een vergoeding uit de brand slepen. De voorzitters van N-VA en Open Vld, Bart De Wever en Gwendolyn Rutten, spraken enkele weken geleden hun duidelijke twijfels uit of een oplossing ooit de juridische toets van Europa zal kunnen doorstaan. Het dossier is politiek gekoppeld aan de beursgang van Belfius. De vraag is of en in welke mate CD&V die koppeling wil behouden.