Lander (10) wilde absoluut blijven bednetten, ook toen hij al palliatief was "Zijn vriendjes waren al naar huis, toen de hij na die laatste les nog verder werkte. Hij wou zijn gedichtje persé afmaken” Ingrid De Vos

08 maart 2018

21u05 0 In meer dan 1400 scholen zitten kinderen vandaag in pyjama in de klas. Zo vragen ze aandacht voor kindjes als Lander die les volgen via Bednet. De tienjarige Lander beet door, tot twee dagen voor zijn dood begin dit jaar. “Die laatste les moest iedereen een gedichtje maken. Zijn vriendjes waren al naar huis, toen Lander nog verder werkte. Hij wou zijn taakje persé afmaken”.

Je krijgt de krop in de keel als je Evelyne Luyten hoort vertellen over haar zoontje. “Was hij er nog geweest, dan had Lander vanavond zeker zijn blauw-grijze Star Wars-pyjama klaargelegd om mee te doen met pyjamadag.”

Tot Pasen vorig jaar kon Lander met zijn vriendjes ravotten op de speelplaats van het Sint-Jozefscollege in Aalst. Al viel hij steeds vaker ziek. “Hij had veel last van hoofdpijn. Sinusitis, dacht de dokter. Een volgende keer was het ‘buikgriep’. Tot ze een MR-scan maakten en een tumor zagen in de hersenen. Dat was de vrijdag voor Pasen, vorig jaar. We moesten doorrijden naar het UZ-Gent, waar hij meteen werd geopereerd. Bij een tweede ingreep werd de tumor weggehaald. Plots draaide alles in zijn leven alleen nog rond ziek zijn”.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN