Landelijke Beweging Boerenbond roept leden op om land- en tuinbouwers te helpen Belga

14 april 2020

14u26 1 De Landelijke Beweging van de Boerenbond roept haar 200.000 leden op om de handen uit de mouwen te steken in de land- en tuinbouw en zich hiertoe te registreren op de VDAB-site, die Vlaams minister Hilde Crevits dinsdag lanceerde. Op die site ( https://www.vdab.be/helpdeoogst ) kunnen land- en tuinbouwers hun vacatures voor seizoenarbeiders posten. Ook wie interesse heeft in een dergelijke job kan zich melden.

De land- en tuinbouw dreigt zoals bekend in de problemen te komen doordat buitenlandse seizoenarbeiders als gevolg van de coronamaatregelen niet meer naar ons land kunnen of willen komen.

Voor de oogst van asperges en aardbeien en de voorbereidingen voor andere teelten zijn er deze maand in totaal circa 15.000 seizoenarbeiders nodig. In mei loopt dat aantal op tot 25.000.

In haar mededeling wijst de Landelijke Beweging op het feit dat de federale regering dit weekend besliste dat tijdelijk werklozen die aan de slag gaan in de landbouw 75 procent van hun dagelijkse uitkering zullen kunnen behouden. De maatregel geldt ook voor mensen in loopbaanonderbreking of tijdskrediet en (brug)gepensioneerden. Voor studenten is er een versoepeling voorzien van het urenquotum (van 475 uur per jaar).

De land- en tuinbouwers verzekeren ook nu onze voedselvoorziening, maar hebben hiervoor momenteel zoveel mogelijk extra werkkrachten nodig Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond en van de Landelijke Beweging.

“Omdat de oogst en heel wat andere werkzaamheden op onze land- en tuinbouwbedrijven de komende weken niet op zich zullen laten wachten zoekt de sector extra werkkrachten. De land- en tuinbouwers verzekeren ook nu onze voedselvoorziening, maar hebben hiervoor momenteel zoveel mogelijk extra werkkrachten nodig”, reageert Sonja De Becker, voorzitter van de Boerenbond én van de Landelijke Beweging.