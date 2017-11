Landbouwers moeten risico's van pesticidengebruik inperken ep

13u22

Bron: Belga 1 Thinkstock Landbouwers die hun velden besproeien met pesticiden moeten ervoor zorgen dat die pesticiden minder terechtkomen op nabijgelegen percelen. De Vlaamse overheid verplicht de landbouwers om in de helft van de gevallen 'driftreducerende doppen' te gebruiken op hun sproeitoestellen. Dat is één van de maatregelen in het 'Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik 2018-2022' dat de Vlaamse regering vandaag heeft goedgekeurd op voorstel van minister Joke Schauvliege (CD&V).

Het Vlaamse actieplan is onderdeel van het nationaal actieplan en is bedoeld om het gebruik van pesticiden en hun impact op het leefmilieu en de volksgezondheid te beperken. Met het plan wordt een Europese richtlijn over het gebruik van pesticiden omgezet.

Samenwerkingen

Nieuw ten opzichte van het vorige Vlaamse actieplan (voor de periode 2012-2017) is dat er nu ook gezamenlijke acties van de gewesten en de federale overheid in staan. Zo zal er samengewerkt worden rond het gebruik van pesticiden voor het onderhoud van spoorbeddingen of van sportterreinen. Daarvoor komt er minstens één intergewestelijke vergadering per jaar.

Verder gaat het actieplan voort op de ingeslagen weg. Zo is het de bedoeling het brede publiek zo goed mogelijk te informeren over het gebruik van alternatieven voor pesticiden. Zeker met de invoering van het glyfosaatverbod voor particulieren is die sensibilisering aan de orde.

Risico's omwonenden beperken

Het gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen wordt voorbehouden voor houders van een zogenaamde 'fytolycentie', zeg maar professionele gebruikers. Bedoeling is dat de houders van zo'n licentie goed opgeleid worden.

Landbouwers zullen ook meer "driftreducerende doppen" moeten gebruiken. Door die doppen belandt er minder spuitvloeistof op de ruimte naast de landbouwpercelen. Op die manier worden de mogelijke risico's voor omwonenden en toevallige voorbijgangers beperkt. Bedoeling is dat landbouwers "minimaal 50 procent driftreducerende doppen gebruiken op veld- en boomgaardspuiten".

Voor openbare besturen wordt het bestaande verbod op het gebruik van pesticiden verlengd. Ook op de terreinen van scholen, crèches, kinderopvang en zorginstellingen blijft het geldende verbod op het gebruik van pesticiden van kracht.

Photo News Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege.