Landbouwer verpletterd door stier in Oreye KVE

19u28

Bron: Belga 2 thinkstock In Oreye (provincie Luik) is vandaag het levenloze lichaam aangetroffen van een 82-jarige landbouwer. De man was verpletterd door een stier. Dat gebeurde in de stal waar het dier verbleef.

Het ongeval gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, bevestigt het parket van Luik. Het was de zoon van de boer die deze ochtend de gruwelijke ontdekking deed.



Het parket stuurde een wetsgeneesheer ter plaatse om de oorzaak van het overlijden vast te stellen. Volgens de arts is de bejaarde landbouwer eerst tegen de muur van de stal geprojecteerd, om nadien door het dier te worden verpletterd.