Landbouwer overleden na aanrijding door kleinzoon in Lo-Reninge TT

14 augustus 2019

17u56

Bron: Belga 0 Een man van 81 jaar is gisteren overleden na een aanrijding met een landbouwvoertuig in Lo-Reninge. Aan het stuur zat zijn twintigjarige kleinzoon. Het parket heeft een deskundige aangesteld, maar alles wijst op een ongeluk.

"De feiten deden zich voor op een weide die aan een tarweveld grenst", vertelt Katy Tassaert van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper. "De man was samen met zijn kleinzoon bezig met het plaatsen van grenspalen op het landbouwbedrijf van zijn zoon in Lo-Reninge. Toen de kleinzoon op een moeilijk stuk wou achteruitrijden met de verreiker, werd de man aangereden."

Op het eerste zicht leken de verwondingen niet al te ernstig, maar achteraf werden inwendige bloedingen vastgesteld. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Er werden een verkeersdeskundige en een wetsdokter aangesteld door het parket, maar alles wijst in de richting van een ongeluk.