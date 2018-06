Landbouwer komt om in stal in Kerkhove kv

25 juni 2018

16u40

Bron: Belga 0 Een 65-jarige man is deze namiddag in Kerkhove, een deelgemeente van Avelgem, overleden nadat hij kwam klem te zitten tussen een laadbrug en een oplegger. Dat meldt de brandweer van de zone Fluvia en het nieuws wordt bevestigd door het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

De eigenaar van het landbouwbedrijf in de Kruisstraat, was aan het werk in een stal toen hij vermoedelijk gekneld raakte tussen een laadbrug en een oplegger van een tractor.

Het parket heeft een onderzoek geopend, een wetsdokter en een deskundige zijn ter plaatse om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.