Landbouwer komt om in Jabbeke nadat hij onder tractor belandt Siebe De Voogt

28 april 2018

19u42

Bron: Eigen berichtgeving 0

In de Romain Maesstraat in Jabbeke is vanavond een landbouwer om het leven gekomen bij een spijtig ongeval. De man wilde omstreeks 17.30 uur een kleine helling oprijden, maar zijn tractor raakte daarbij uit balans. De boer kwam ongelukkig onder het voertuig terecht. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor de man kon geen hulp meer baten. De politie Kouter is een onderzoek gestart naar de omstandigheden. “Het gaat om een spijtig ongeval”, klinkt het.