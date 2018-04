Landbouwer (88) in rolstoel sterft onder tractor

Hans Verbeke

28 april 2018

17u46

Bron: Eigen berichtgeving

Op een hoeve langs de Oude Boezingestraat in de Ieperse deelgemeente Elverdinge is rond de middag een man van 88 om het leven gekomen bij een ongeval. Het slachtoffer, dat als gevolg van een trombose al een jaar of tien gedeeltelijk verlamd is en in een rolstoel zit, was buiten aan de zijkant van de hoeve. Daar stond ook een tractor zonder bestuurder.