Landbouw vreest voor droogte: "Situatie nog niet dramatisch, maar we hopen hard op regen"

18 mei 2020

11u49

Bron: Belga 0 Ook de Boerenbond verwacht dat er de komende dagen in de meeste Vlaamse provincies - in Antwerpen is dat al het geval - captatieverboden zullen worden aangekondigd. Een informele rondvraag onder leden leert intussen dat de droogte nog niet voor dramatische situaties zorgt, klinkt het. "Maar we hopen wel heel hard dat er binnenkort regen valt", zegt woordvoerster Vanessa Saenen.

De voorbije jaren kende ons land al verschillende lange droogteperiodes, maar dit jaar valt ze wel bijzonder vroeg. "Voor kiemplantjes van bepaalde gewassen is dat slecht nieuws", zegt Saenen. "Dat kan bijvoorbeeld voor kleinere eindproducten zorgen bij onder meer bieten en aardbeien. We hopen nu vooral dat het niet lang meer duurt. We hebben het dan niet over een stevige regenbui, maar over meer langdurige malse regen zoals in februari."

Zuinig omspringen met water

De Vlaamse Droogtecommissie komt morgen samen om de situatie te bespreken en zal mogelijk al maatregelen zoals captatieverboden adviseren die dan vervolgens door de provinciegouverneurs kunnen worden genomen. "Iedereen zal zuinig met water moeten omspringen", beseft Saenen. "Al willen we wel de boodschap meegeven dat je geen voeding kan produceren zonder water te gebruiken. Veel landbouwers hebben de voorbije jaren trouwens zelf al maatregelen getroffen zoals het aanleggen van waterbuffers of het veranderen van teelt.”

