Landbouw vindt voorlopig toch voldoende seizoenarbeiders HR

25 mei 2020

13u40

Bron: Belga 0 Ondanks alarmerende berichten de afgelopen maanden vindt de land- en tuinbouw in ons land vooralsnog voldoende seizoenarbeiders. Dat is vooral te danken aan het feit dat er in tegenstelling tot de verwachtingen toch heel wat buitenlandse arbeidskrachten voor seizoenwerk in de landbouw naar ons land zijn afgezakt. Dat meldt Vanessa Saenen, woordvoerster van de Boerenbond.

Vanwege de verspreiding van het coronavirus bestond de vrees dat heel wat buitenlandse seizoenarbeiders dit jaar niet naar ons land konden of wilden komen. Op jaarbasis heeft de sector er 60.000 nodig. In mei gaat het om 20.000 tot 25.000 personen. “Volgens de jongste berichten staat de nodige tewerkstelling in de landbouwbedrijven redelijk op punt. De boeren zijn ook blij dat toch heel wat buitenlanders opgedaagd zijn, want die hebben de knepen van het vak onder de knie. De situatie moet goed opgevolgd worden, in juni zijn er namelijk nog meer krachten nodig”, aldus Saenen, die benadrukt dat alle bedrijven de nodige strikte veiligheidsmaatregelen nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Zowel op federaal als Vlaams niveau werden de afgelopen maanden ondersteunende maatregelen genomen. Met landen als Roemenië, Polen en Bulgarije werden contacten gelegd om de komst van seizoenarbeiders te faciliteren. De periode dat buitenlandse seizoenarbeiders in ons land aan de slag kunnen werd verdubbeld tot 130 dagen. Zowel tijdelijk werklozen, bestaansminimumtrekkers, studenten en dergelijke kregen bepaalde voordelen als ze in de landbouw werken.



De VDAB lanceert de website helpdeoogst.be om vraag en aanbod op mekaar af te stemmen. De Boerenbond hoopt dat de overheid de maatregelen, die normaliter eind mei aflopen, minstens tot in augustus verlengt.

Lees ook: “De Belg studeert lang maar investeert weinig in bijscholing”: onze werkexpert wil werklozen richting knelpuntberoepen oriënteren (+)