Land Invest Group en Joeri Dillen stoppen gerechtelijke strijd tegen Apache TT

16 mei 2018

16u44

Bron: Belga 0 Projectontwikkelaar Land Invest Group en de voormalig kabinetschef van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), Joeri Dillen, gaan niet in beroep tegen het recente vonnis van de rechtbank waarin hun klacht tegen nieuwswebsite Apache ongegrond werd verklaard. Dat meldt Apache zelf. De projectontwikkelaar liet de beroepstermijn verstrijken en ook Dillen zou volgens zijn advocaat geen beroep hebben ingediend.

De klachten tegen Apache draaiden rond een reeks artikels van de nieuwswebsite over omstreden vastgoedprojecten in Antwerpen zoals de Tunnelplaats. Apache maakte daarin gewag van erg nauwe banden tussen bouwpromotoren en het stadsbestuur onder leiding van De Wever. Land Invest Group en Dillen pikten dat niet en trokken naar de rechtbank. Ze vroegen om de artikels waarin volgens hen ongenuanceerde en foutieve informatie stond te laten verwijderen en om schadevergoedingen van in totaal 350.000 euro.

De rechtbank van eerste aanleg oordeelde in februari dat er geen fouten in de artikels stonden die een schadevergoeding rechtvaardigen. Apache reageerde daar toen al erg tevreden op en stelde dat de klacht allicht vooral bedoeld was als intimidatiepoging.

Er loopt wel nog steeds een strafklacht van voormalig Land Invest-topman Erik Van der Paal, maar die draait rond het filmpje dat Apache online zette van het bezoek van een groot deel van het Antwerpse schepencollege aan het verjaardagsfeestje van Van der Paal in restaurant 't Fornuis.