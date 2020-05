Land- en tuinbouwwinkels AVEVE slachtoffer van cyberaanval: “Klein aantal winkels moet deuren sluiten” Jan Aelberts Kim Aerts

28 mei 2020

15u34 86 AVEVE is het slachtoffer geworden van een grote cyberaanval. Met kwaadaardige software werd het netwerk van de land- en tuinbouwwinkels onder vuur genomen. Een klein aantal van de 250 winkels in ons land moet daarom tijdelijk de deuren sluiten omdat betalen met VISA of bancontact er niet mogelijk is. “De overgrote meerderheid van de winkels is wel gewoon open", benadrukt woordvoerder Stéphanie Deleul.

Hoe groot de impact van de aanval precies is, is nog niet duidelijk. “De website ligt plat en ook een deel van ons netwerk is getroffen”, zegt Deleul. “De gevolgen voor onze winkels zijn voorlopig beperkt. Minder dan tien van de 250 winkels die we hebben kunnen voorlopig geen betalingen ontvangen omdat de terminals niet werken. We doen er op dit moment alles aan om de aanval in kaart te brengen en de problemen op te lossen.”

