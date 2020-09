Lancering corona-app week uitgesteld: "Wachten op advies van Europa" HLA TTR

10 september 2020

16u31

Bron: Belga 0 D e lancering van de app voor contactopsporing wordt met een week uitgesteld. De ontwikkelaars wachten nog op een advies van Europa waardoor het proces vertraging oploopt. Dat bevestigen Karin Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing en IT-topambtenaar Frank Robben donderdag. “De Europese Commissie moet zich nog buigen over technische specificaties, bijvoorbeeld of er door de app-ontwikkeling geen marktverstoring is”, klinkt het.

Moykens benadrukt dat de laatste fase van de ontwikkeling is afgerond. Met de feedback van tachtig testpersonen wordt nu een finale, officiële versie ontwikkeld. Die zal getest worden door zowat tienduizend mensen. “We hebben aan elke regio gevraagd om daarvoor vrijwilligers te zoeken, die de app dus in ‘real time’ zullen gebruiken”, aldus Moykens. “Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuispersoneel, politiediensten of medewerkers van supermarktketens.”

Normaal moest deze testfase de komende week plaatsvinden, maar de ontwikkelaars van de app wachten nog op een advies van Europa. “Dat is een louter technische kwestie”, klinkt het bij IT-topambtenaar Frank Robben. “De Europese commissie moet nagaan of er geen marktverstoring is opgetreden. Dat is een formaliteit, maar het is wel het veiligste dat Europa daar advies over verleent.”

De Europese Commissie doet daarover uitspraak op 17 september. Pas dan kan de testfase, die tien dagen zal duren, van start gaan. Als alles goed verloopt zal de app dus voor het grote publiek beschikbaar zijn in de week van 28 september.

De app voor contactopsporing is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en zal bijhouden met wie mensen fysiek in contact gekomen zijn. Op het moment dat een dokter een besmetting vaststelt, krijgt de gebruiker een code om in te geven in de app. Die stuurt dan een melding naar iedereen die in de buurt van de besmette patiënt is geweest. Die mensen moeten dan op hun beurt contact opnemen met een arts.

De bedoeling is om de Belgische app ook te laten ‘communiceren’ met andere apps die al gebruikt worden, bijvoorbeeld de Nederlandse, Duitse of Italiaanse. Dat is handig voor bijvoorbeeld vakantiegangers en grensarbeiders”, benadrukt Moykens nog.

Lees ook: Frank Robben, IT-baas van het contactonderzoek: “We hebben oneerlijke kritiek gekregen”(+)