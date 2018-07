Lamentabele toestand voor kinderen in gevangenis Brugge: Kind en Gezin gaat kinderopvang ondersteunen rvl

04 juli 2018

09u46

Bron: Belga 1 Kind en Gezin gaat in de gevangenis van Brugge, waar ook moeders met hun kinderen verblijven, de kinderopvang "zo maximaal mogelijk" ondervangen tijdens dagen waarop gestaakt wordt. Dat schrijft De Standaard woensdag en wordt door woordvoerster Leen Du Bois bevestigd aan Belga.

Naar aanleiding van de aanhoudende stakingsacties van de cipiers trok Serge Rooman, het hoofd van het opleidingscentrum voor penitentiaire beambten in Merksplas, vorige week aan de alarmbel. Hij had de gevangenis van Brugge bezocht en beschreef nadien in een brief de lamentabele toestand waarin de gedetineerden zich bevinden. "Tot mijn verbazing gelden deze omstandigheden ook voor gedetineerde moeders met kinderen", schreef hij. "De kleine kinderen zitten al deze dagen mee op cel."

Ook kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen bezocht de Brugse gevangenis en stelde vast dat door de staking de kinderopvang niet meer verzekerd kan worden. "Daardoor vallen veel bezigheden voor de kinderen weg. Ze kunnen bijvoorbeeld minder vaak naar de speeltuin of krijgen geen voorleesmoment of babymassage meer. Ze zijn hun normale ritme kwijt", zegt hij woensdag in de krant. In Brugge verblijven tien kinderen tussen 0 en 3 jaar bij hun moeder. Het is de enige gevangenis in Vlaanderen waar het probleem zich in die mate stelt.

Kind en Gezin komt nu met een oplossing. "We gaan er nu al langs met onze verpleegkundige en gezinsondersteunende dienst. De kinderopvang volledig overnemen, kunnen we niet, maar in afspraak met de gevangenisdirectie, die nu al initiatieven neemt met het beschikbare personeel, zal onze regio-assistent zo veel mogelijk uren proberen langs te gaan om de kinderen buiten spelmomenten aan te bieden."

Vanobbergen is tevreden met het initiatief, maar zou graag zien "dat er op langere termijn een uitgewerkte oplossing komt, zodat de kinderen niet meer in zo'n situatie terechtkomen".