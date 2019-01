Lagere School ‘De Vlieger’ in Kaulille door dubbel drama getroffen mvdb

03 januari 2019

15u52

Bron: Belga 6 Lagere School ‘De Vlieger’ in het Limburgse Kaulille (Bocholt) werd tijdens de kerstvakantie met een dubbel drama geconfronteerd door het overlijden van leerling Ryan (6) en Tom Schouteden (39). Maandag wordt er extra aandacht geschonken aan de gepaste opvang van de leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Zo werd in de school een rouwhoekje ingericht voor zowel de leerlingen als de ouders.

Ryan, leerling van het eerste leerjaar werd op tweede kerstdag om het leven gebracht door zijn 35-jarige moeder Tamara N., een thuisverpleegster uit Bree. Tom Schouteden werkte als verpleegkundige in het Mariaziekenhuis van Pelt en kwam tijdens nieuwjaarsnacht na een discussie in een plaatselijk café om het leven. Hij is de vader van een achtjarige leerlinge op de school en een twaalfjarig kind.

“Grote impact”"

“Het spreekt voor zich dat deze dramatische gebeurtenissen een grote impact nalaten op de kleine maar hechte dorpsgemeenschap van Kaulille. Onze aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de getroffen families, de medeleerlingen en het personeel van onze school”, klinkt het in een persbericht.

De school heeft extra aandacht geschonken aan de psychosociale ondersteuning en opvang van alle betrokkenen, in het bijzonder de medeleerlingen en hun ouders. Zo werden de ouders op de hoogte gebracht van de traumatische gebeurtenissen, en werd in de school een rouwhoekje ingericht waar zowel de leerlingen als de ouders troostende woorden en tekeningen kunnen achterlaten. Daarnaast is er ander materiaal voorzien waarmee iets geschreven of geknutseld kan worden voor Ryan. Daarbij zullen de leerlingen, de ouders en het schoolteam door een team van psychologen ondersteund worden.

Avondwake

Bovendien werkte het leerkrachtenteam samen met de familie en vrienden de avondwake en de uitvaartdienst van de leerling uit. In beide vieringen - die respectievelijk donderdagavond en vrijdagvoormiddag in de parochiekerk van Kaulille plaatsvinden - worden de vriendjes van de leerling en hun ouders nauw betrokken. Op maandag 7 januari, de eerste schooldag van het nieuwe jaar, kan iedereen met zijn vragen terecht bij een team van psychologen en het CLB, die de hele dag aanwezig zullen zijn. Ook de volgende dagen en weken zullen zij nog prominent aanwezig zijn om de gepaste psychosociale ondersteuning te bieden.