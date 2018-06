Lagere school Brakel op stelten door bezoek Rode Duivels De Bruyne en Dendoncker Tijs Van Puyenbroeck

08 juni 2018

Voetbal is een feest, en wel eentje dat gisteren gevierd werd in de lagere school Sint-Augustinus in Brakel. En neen, dat is niet overdreven. Zeker niet wanneer Kevin De Bruyne en Leander Dendoncker op de gastenlijst staan. De Rode Duivels namen alle tijd voor foto's, handtekeningen, én — uiteraard — een partijtje voetbal op de speelplaats.