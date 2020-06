Lagere scholen openen deuren voor testdag met alle leerlingen, maandag volledige heropstart TT

05 juni 2020

06u31

Bron: Belga 0 Na de kleuterscholen eerder deze week, openen nu ook de lagere scholen hun deuren voor alle leerlingen. De heropening vindt maandag plaats, maar vandaag krijgen scholen de mogelijkheid om een proefdag te draaien. Midden mei mochten de leerlingen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar van het basisonderwijs en het laatste jaar van het secundair onderwijs al opnieuw naar school, al werden er strenge veiligheidsmaatregelen genomen.

Dinsdag 2 juni was het dan de beurt aan de kleuters en maandag 8 juni volgen de andere klassen van het lager onderwijs. Op sommige scholen zijn vandaag al leerlingen welkom voor een proefdag. Ook nu gelden verschillende veiligheidsmaatregelen, al werden die op 27 mei door het Overlegcomité versoepeld. Zo is de verplichting om voor elke leerling 4 vierkante meter te voorzien losgelaten.

Verder wordt elke klas een contactbubbel in het lager onderwijs, ongeacht het aantal leerlingen. Op de speelplaats moeten de contactbubbels maximaal gerespecteerd worden. De leerlingen hoeven geen mondmasker te dragen, maar voor de leerkrachten wordt dat wel aangeraden als de afstand niet kan worden gegarandeerd.



Scholen bepalen zelf wat er haalbaar en doenbaar is, zowel qua leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school. Hierbij kunnen ze rekening houden met de beschikbaarheid van personeel en infrastructuur.

In het secundair onderwijs kunnen nog niet alle leerlingen volledig weer naar school. Leerlingen van het 2de en 4de jaar secundair kunnen vanaf 2 juni twee volle of vier halve dagen per week les krijgen op school. De leerlingen van het 1ste, 3de en 5de jaar secundair worden minstens een dag uitgenodigd op school om het schooljaar samen af te ronden. Hetzelfde geldt voor leerlingen van het deeltijds beroepsonderwijs.

In het secundair blijft de norm van 4 vierkante meter wel gelden. Contactbubbels tellen maximaal 14 leerlingen. Hier krijgen leerlingen de aanbeveling om een mondmasker te dragen.

Ook na coronacrisis digitaal lesgeven

Zo’n 37 procent van de ouders vindt dat scholen ook na de coronacrisis meer moeten inzetten op digitaal lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau Indiville in opdracht van Telenet bij meer dan 1.500 Belgen, van wie 500 gezinnen met kinderen.

Bijna een op de drie (31 procent) van de bevraagde ouders vindt verder dat scholen online moeten lesgegeven tot het einde van het schooljaar. Voor 15 procent moet dat zo blijven totdat er een vaccin is tegen het coronavirus. Volgens 17 procent van de bevraagde ouders verkiezen hun kinderen online lessen boven de fysieke, terwijl de kinderen van 60 procent van de ouders liever naar school gaan.

Om online lessen mogelijk te maken, zijn er wel voldoende middelen nodig, zoals laptops of tablets en een goede internetverbinding. Uit de bevraging blijkt dat 16 procent van de ouders aangeeft niet voldoende middelen te hebben.

“Blijf overtuigd van kracht van fysieke onderwijs”

Pedagoog Pedro De Bruyckere waarschuwt dat het moeilijk is om digitaal onderwijs nu te beoordelen. “De omschakeling moest snel en noodgedwongen. Het is moeilijk te zeggen of we nu een combinatie tussen fysiek en online onderwijs zullen krijgen. Als de noodzaak vermindert, zal de wil ook verkleinen”, verklaart hij. “Ik geloof eerder dat digitaal onderwijs een plaats moet krijgen op het juiste moment. Als we een gelijkaardige situatie meemaken, dan moet de omschakeling naar digitaal wel vlot kunnen. Maar ik blijf overtuigd van de kracht van ons fysieke onderwijs.”

Tot slot blijkt nog dat de helft van de ouders tijdens de lockdown een oogje toekneep als de kinderen zich via schermen of online bezighielden. Bij 41 procent van de ondervraagden golden voor de coronacrisis regels rond schermtijd binnen het gezin. Meer dan de helft (58 procent) van de ouders versoepelde die regels en 8 procent schafte ze zelfs tijdelijk af door de coronamaatregelen. Slechts bij 3 procent werden de afspraken verstrengd.

Dat oogje toe knijpen kan volgens De Bruyckere geen kwaad. “Het schermgebruik was meestal interactief omdat het bijvoorbeeld om sociaal contact online ging. Dat is veel minder problematisch dan passief gebruik en uren staren naar een scherm”, aldus de pedagoog. Hij roept ouders wel op om kinderen ook voldoende buiten te laten spelen.