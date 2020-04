Lager geschoolden en zorgmedewerkers geven vaker aan onveilig te moeten werken JG

07 april 2020

13u10

Bron: Belga 0 Lager geschoolden en mensen die in de gezondheidssector werken, zeggen vaker dat ze in onveilige omstandigheden moeten werken. Dat blijkt uit de derde bevraging van de UAntwerpen naar de impact van de coronamaatregelen. Dinsdag kan iedereen de online enquête voor de vierde week invullen.

Honderdduizenden Belgen namen de voorbije dinsdagen deel aan de grote coronastudie van de Universiteit Antwerpen, met ondersteuning van UHasselt, KU Leuven en ULB. Via de vragenlijst peilen de wetenschappers naar de gedragsveranderingen onder invloed van het coronavirus en de door de overheid opgelegde maatregelen. Die gingen in op 13 maart, werden verscherpt op 17 maart en op 27 maart verlengd.

Uit de derde bevraging analyseerden de onderzoekers de antwoorden van respondenten die op 31 maart aangaven niet van thuis te werken. Van de 415.000 deelnemers waren dat er 58.000. Achtduizend onder hen zegden dat ze dat naar hun mening in onveilige omstandigheden moesten doen. Volgens de analyse gaven lager geschoolden substantieel meer aan in onveilige omstandigheden te moeten werken. Respondenten die in de gezondheidssector werken geven 2,5 keer meer dan gemiddeld aan dat ze de omstandigheden op het werk niet veilig vinden.

Ook in de paasvakantie hopen de onderzoekers op veel respondenten. "Deze week zijn nog meer mensen thuis dan de voorbije weken", zegt prof. Pierre Van Damme. "En er is de combinatie met het mooie weer van de laatste dagen. We zijn benieuwd of die omstandigheden een impact gaan hebben op de resultaten van onze uitgebreide steekproef. Misschien heeft de zon wel een positieve invloed op het mentale welzijn van de deelnemers. Het blijft in ieder geval belangrijk om herhaald mee te doen aan de bevraging.”