Lading van 1,6 miljoen mondmaskers voor woonzorgcentra doorstaat kwaliteitstest Belga

06 april 2020

15u48 8 Een lading van 1,6 miljoen mondmaskers, die begin vorige week toegekomen is op de luchthaven van Luik, heeft de kwaliteitstests doorstaan en kan nu geleverd worden aan de woonzorgcentra. Dat zegt het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) maandag.

Het gaat om een lading chirurgische maskers, besteld door de Vlaamse overheid. Ze is hoofdzakelijk bestemd voor de woonzorgcentra, maar gaat ook naar de gezinszorg, thuisverpleging en gehandicaptenzorg. “Uit de tests is gebleken dat ze van goede kwaliteit zijn”, reageert woordvoerder Steffen Van Roosbroeck.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om een andere levering dan de zeven miljoen mondmaskers die vrijdag waren toegekomen in Luik. Bij die lading waren expliciet twijfels gerezen over de kwaliteit. Navraag bij het kabinet van de bevoegde minister Philippe De Backer (Open Vld) leert dat de tests op die lading nog aan de gang zijn.

180.000 flesjes ontsmettende handgel

Naast de 1,6 miljoen mondmaskers worden vandaag (maandag) en dinsdag ook 180.000 flesjes ontsmettende handgel geleverd, die geproduceerd zijn door plaatselijke producenten, aldus het kabinet-Beke. “We zijn dagelijks bezig met het zoeken naar nieuw beschermend materiaal”, zegt Van Roosbroeck.

Inzet geneeskundestudenten

Overigens zijn er op dit moment ook gesprekken aan de gang met de universiteiten over de inzet van geneeskundestudenten in de woonzorgcentra. Viroloog Marc Van Ranst had afgelopen weekend gesuggereerd dat zij er ingeschakeld zouden kunnen worden, samen met verpleegkundigen die in de ziekenhuizen soms wat weinig werk hebben.

Volgens het kabinet-Beke wordt samen met de universiteiten volop bekeken welke rol ze kunnen spelen, maar moeten nog enkele punten uitgeklaard worden, onder meer rond de verzekeringen. Via het platform ‘Help de helpers’, dat maandag gelanceerd is, zouden de studenten kunnen gekoppeld worden aan de zorginstellingen.