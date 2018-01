Lading frituurvet op Antwerpse ring opgeruimd, nog files in ruime omgeving Nina Bernaerts

15u41

Bron: Eigen berichtgeving 982 Marc De Roeck Drie rijstroken werden versperd door de verloren lading frituurolie. Een lading frituurvet op de Antwerpse ring heeft deze namiddag voor heel wat verkeershinder gezorgd. In de richting van Gent waren ter hoogte van Berchem drie rijstroken een tijd lang afgesloten voor het verkeer. Momenteel staan er nog files de Antwerpse ring, en op de A12, E19 en E313 richting Antwerpen.

De brandweer werd vanmiddag opgeroepen voor een ongeluk met drie personenwagens, met heel wat blikschade. Ter plaatse bleek een lading frituurvet op het wegdek terecht gekomen te zijn. Of het frituurvet voor het accident heeft gezorgd of andersom, is nog niet duidelijk. De Antwerpse brandweer moest over een afstand van 50 meter frituurolie verwijderen van het wegdek.

Vanop de E313 liep het verkeer vast richting Antwerpen vanaf Ranst, zowat 45 minuten verliestijd tot gevolg. Ook vanop de E19 en de A12 vanuit Nederland was het minstens een half uur aanschuiven geblazen en de Liefkenshoektunnel richting Gent werd tolvrij gemaakt.

Omstreeks 16u40 werden de rijstroken opnieuw vrijgegeven. De brandweer kon alles verwijderen door onder andere het inzetten van hogedrukreinigers.

Marc De Roeck Er ontstond een lange file door de verloren lading frituurolie.