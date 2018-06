Ladder schuift weg: man (31) sterft terwijl hij eigen huis aan het bouwen is HR

25 juni 2018

10u22

Bron: Belga 0 In de Mechelse wijk Battel is zondag een 31-jarige man om het leven gekomen bij een val in zijn eigen woning in aanbouw. Dat zegt de Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen.

De man kwam zwaar ten val toen de ladder waarmee hij naar de bovenverdieping wilde gaan, weggleed op het laminaat. Hij viel door een gat in de vloer, belandde zes meter lager in de kelder en was vermoedelijk op slag dood. Het slachtoffer was even voordien nog enkele meubels komen afzetten in het huis, waarbij hij geholpen werd door een buurvrouw. Zij hoorde de klap en verwittigde de hulpdiensten, maar toen die aankwamen, bleek de man al overleden. Het labo en de inspectiediensten kwamen ter plaatse om de omstandigheden van het drama in kaart te brengen.