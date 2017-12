Lacunes in aangiften Antwerpse verkozenen zijn "administratieve fout" EB

De Grote Markt en het Stadhuis in Antwerpen. De beloofde jaarlijkse publicatie van de mandaten, en de bijhorende vergoedingen, van het Antwerpse schepencollege en de Antwerpse gemeenteraadsleden vertoont heel wat onduidelijkheden en onvolledigheden. Dat schrijft nieuwssite Apache. Onder meer bij schepenen Koen Kennis (N-VA) en Marc Van Peel (CD&V) zijn de aangiftes onvolledig of tegenstrijdig met andere beschikbare gegevens. De stad reageert nu met de boodschap dat er sprake is van een administratieve fout.

Na de heisa rond het grote aantal betaalde mandaten van heel wat politici en de onduidelijkheid daarover, besloot het Antwerpse schepencollege op 17 februari om voortaan jaarlijks een lijst voor te leggen met een overzicht van verkozen mandaten en publieke en private mandaten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het verkozen mandaat, uit een vertegenwoordiging vanuit de stad of uit mandaten die hen door een hogere overheid zijn toegewezen. In de loop van het jaar bezorgden burgemeester en schepenen, maar ook heel wat gemeenteraadsleden, die informatie aan de stedelijke administratie. Die maakte een overzicht dat eind november als vertrouwelijk document onder gesloten omslag werd bezorgd aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

Apache kon het document inkijken en vond verschillende lacunes. Zo zou havenschepen Van Peel slechts 150,52 euro hebben ontvangen voor zijn mandaat als voorzitter van het Havenbedrijf. "Maar dat is het bedrag per vergadering, zoals we ook hebben aangegeven", laat hij via zijn woordvoerster weten. "In totaal gaat het om 2.558,84 euro."

De stad bevestigt nu dat er "jammer genoeg" in verschillende gevallen een administratief-technische fout is gebeurd bij de stedelijke administratie. "De stad betreurt eveneens ten zeerste dat dit vertrouwelijke document aan de fractievoorzitters zonder meer in de pers lekte", klinkt het nog in een reactie op het artikel van Apache.