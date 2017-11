Lachende gangster krijgt er nog eens 10 jaar cel bij Patrick Lefelon

17u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Patrick Lefelon Twee keer werd Anass El Azouzi (29) veroordeeld omdat hij 'Zotte Hakim' in zijn been schoot: 10 jaar cel in Marokko, en nu ook 10 jaar cel in België. Lachende gangster Anass El Azouzi (29) is veroordeeld tot 10 jaar cel. Het hof van beroep duidt hem aan als de schutter die in Borgerhout klikspaan 'Zotte Hakim' drie keer in zijn been schoot. Opmerkelijk: in Marokko werd hij voor die schietpartij ook veroordeeld tot 10 jaar cel. Maar volgens het Antwerpse hof van beroep is er geen sprake van 'Ne bis in idem', het principe dat zegt dat een verdachte geen twee keer voor hetzelfde feit kan veroordeeld worden.

De opdracht voor dat neerschieten kwam van 'de visboeren', een Marokkaanse familie die gekend is in het drugsmilieu. Anass El Azouzi dankt zijn bijnaam aan foto’s op sociale media waarin hij breedlachend de draak stak met de Belgische justitie.

Luxeleven

Anass El Azouzi was in 2015, toen de schietpartij in eerste aanleg door de Antwerpse rechtbank werd behandeld, al naar Marokko gevlucht. Op sociale media schold hij de Belgische justitie toen verrot. "Kindermoordenaars krijgen korting, als het Belgen zijn natuurlijk." De man leidde ondertussen een luxeleven in de Marokkaanse badstad Tanger. Op foto’s poseerde hij in zijn jacuzzi, op zijn chique moto of in het gezelschap van frivole dames in discotheken.

Lees verder onder de foto.

Patrick Lefelon Dit is een kiekje dat hij postte toen hij gezocht werd.

De Marokkaanse justitie maakte in januari 2016 een einde aan dat luilekkerleven. Anass El Azouzi werd gearresteerd en later door de Marokkaanse justitie veroordeeld tot 10 jaar celstraf. El Azouzi heeft wel beroep aangetekend, maar zit nog in de Marokkaanse cel.

Ne bis in idem

Het Antwerpse hof van beroep is wel op de hoogte van de arrestatie van Anass El Azouzi in Marokko, maar weet officieel niets van zijn veroordeling daar. Er is volgens het hof dan ook geen sprake van 'Ne bis in idem' - het principe dat zegt dat een verdachte geen twee keer voor hetzelfde feit kan veroordeeld worden. Anass El Azouzi wordt voor het neerschieten van Zotte Hakim dus ook in België veroordeeld tot 10 jaar cel.

Verlinkt door 'Zotte Hakim'

De opdrachtgevers voor die schietpartij, de 'visboeren' Alee en Mohamed Achoukh, worden allebei veroordeeld tot 14 jaar celstraf. 'Zotte Hakim' zou de broers verlinkt hebben bij een Surinaamse drugsbende. De twee broers zijn spoorloos en dus leverde het hof een internationaal aanhoudingsmandaat tegen hen af.

Patrick Lefelon Anass 'Gizzo' El Azouzi uit Borgerhout zit momenteel in de cel in Marokko.