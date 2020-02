Lachaert: “Vivaldi is écht niet mijn coalitie” Astrid Roelandt

19 februari 2020

11u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Als Egbert Lachaert volgende maand tot voorzitter van Open Vld wordt verkozen, zal dat een Vivaldi-coalitie niet waarschijnlijker maken. Dat bleek gisteren tijdens het eerste voorzittersdebat. “Ik stel geen exclusieven, maar mijn voorkeur blijft dat we N-VA en PS in een regering krijgen”, klonk het.

Bart Tommelein had gesuggereerd dat zijn tegenkandidaat een bocht heeft gemaakt. “Ik stel vast dat je een heel grote tegenstander was van paars-groen, en dat je nu toch een vrij grote voorstander bent van paars-groen-plus”, liet de burgemeester van Oostende optekenen op het debat van de Franstalige zender LN24.

Lachaert schoot enkele maanden geleden de “rood-groen nota-Magnette” af, maar herhaalde de laatste weken dat zijn partij geen exclusieven stelt. Dat was ook de afspraak blijkbaar: omdat de voorzittersverkiezingen midden in de moeilijke onderhandelingen vallen, werd er afgesproken dat de kandidaten zich niet zouden profileren tegen deze of gene coalitie. “Ik hou mij daaraan, maar dat wil niet zeggen dat Vivaldi mijn coalitie is”, aldus Lachaert. “Totaal niet zelfs.”

