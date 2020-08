Lachaert spreekt met socialisten, hete aardappel schuift heen en weer tussen Open Vld en CD&V TT

25 augustus 2020

Bron: Belga 0 In zijn zoektocht naar een federale coalitie heeft koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open Vld) vandaag met de socialisten gesproken. Ook waren er deze week gesprekken met de groenen. Een vergadering met CD&V zou nog niet vastliggen. Vrijdag brengt Lachaert een eerste keer verslag uit bij de koning.

Officieel houdt Lachaert alle opties open, maar aangenomen wordt dat de Open Vld-voorzitter in de richting werkt van een Vivaldi-coalitie van liberalen, socialisten en groenen, aangevuld met CD&V. Een coalitie zonder N-VA dus. "Paars-groen is geel-zwart in 2024", waarschuwde N-VA-kopstuk Theo Francken daarover vanmiddag nog op Twitter.

Lachaert had de voorbije dagen gesprekken met groenen en socialisten en die worden door betrokkenen als "constructief" omschreven. Met CD&V is er voor deze week nog geen gesprek voorzien, al is er nog tijd tot vrijdag, wanneer Lachaert op het paleis wordt verwacht.



De christendemocraten hadden gisteren een interne gedachtewisseling over de regeringsformatie. Of CD&V open staat voor gesprekken over een mogelijke Vivaldi-coalitie is nog niet duidelijk. Tot nu toe hield CD&V vast aan een coalitie met Vlaamse meerderheid en dus met N-VA.

Wie beweegt eerst?

Bij CD&V vinden ze dat Open Vld-voorzitter Lachaert nu maar eens duidelijk moet maken welke richting hij uit wil. In Open Vld-kringen wordt dan weer gevreesd dat CD&V zijn lot aan dat van N-VA blijft verbinden. Vrijdag wordt Lachaert op het Paleis verwacht voor een eerste verslag. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat hij dan al de start van echte coalitiegesprekken kan aankondigen.

Uiterlijk op 17 september moet premier Sophie Wilmès (MR) het vertrouwen vragen van de Kamer en zal de gedoogsteun voor de minderheidsregering normaal gezien eindigen. De kans is echter zeer klein dat er tegen dan een nieuwe regering is die wél over een meerderheid in het parlement beschikt.

