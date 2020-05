Lachaert overtuigend verkozen tot nieuwe voorzitter Open Vld, Tommelein met 30 procent zichtbaar ontgoocheld MVDB TT SVM

22 mei 2020

12u02

Bron: Belga 70 UPDATE Kamerfractieleider Egbert Lachaert is vlot verkozen tot nieuwe voorzitter van Open Vld. Hij behaalde 61,03 procent van de stemmen bij de Vlaamse liberalen, waardoor er geen tweede ronde meer nodig is. De andere favoriet Bart Tommelein kreeg 29,74 procent van de stemmen en reageerde zichtbaar ontgoocheld. In totaal brachten 16.128 leden een geldige stem uit.



Merelbekenaar Lachaert (42) en Tommelein, burgemeester van Oostende, waren de topkandidaten om Gwendolyn Rutten de komende vier jaar op te volgen aan het hoofd van de Vlaamse liberalen. Dat Lachaert het in een ronde zo afgetekend haalt, is opvallend.

Het verschil is wel duidelijk. De Oost-Vlaamse advocaat, tevens eerste schepen in Merelbeke, kreeg 9.784 stemmen, terwijl Tommelein het met 4.768 stemmen moest doen. Bij de andere kandidaten kreeg Els Ampe 1.172 stemmen, ofwel 7,31 procent. Stefaan Nuytten tot slot haalde 307 stemmen, ofwel 1,92 procent.

“Een droomscenario”

“Dit is een droomscenario”, reageerde Lachaert. “Ik dacht dat er een tweede ronde zou komen. Zo’n duidelijke overwinning geeft een fijn gevoel.” Het is de tweede keer dat Lachaert een gooi deed naar het voorzitterschap. De vorige keer, in 2012, nam hij het op tegen Gwendolyn Rutten. Toen moest hij de duimen leggen.

Lachaert wil een stuk vernieuwing brengen in de partij en inhoudelijk scherp stellen op een aantal kernthema’s. “Op het vlak van Werk, Economie en Overheidsefficiëntie verwachten de mensen dat we de marktleider zijn”, aldus Lachaert. “Maar Open Vld mag zich niet exclusief op één groep in de samenleving richten. Het liberalisme moet een brede beweging zijn die brede lagen van de bevolking aanspreekt.”

Nieuwe naam

Wellicht komen er in het najaar nog congressen om de structuur en inhoud op scherp te stellen. En een nieuwe naam? Als die er komt, moet dat het sluitstuk zijn van een hervorming. Eerst een nieuwe naam kiezen en dan hervormen zou volgens Lachaert niet geloofwaardig zijn. Hij hoopt alleszins dat Open Vld (of de opvolger) opnieuw 20 procent van de stemmen kan halen. “Dat is een mooi streefcijfer.”

Lachaert kwam voor de coronacrisis vooral in beeld als het boegbeeld van het verzet tegen een paars-groene regering, zoals PS-voorzitter Paul Magnette die voor ogen had. Magnette en sp.a-voorzitter Conner Rousseau zijn bezig met een voorzichtige consultatieronde. “Wij zullen als liberalen constructief meewerken, maar voor mij primeert de inhoud. Wij zullen geen agenda goedkeuren waar de leden niet mee kunnen leven”, verzekert hij.

De lage opkomst speelde niet in mijn voordeel Bart Tommelein

Tommelein: “Te wijten aan lage opkomst”

In het verliezende kamp besefte Tommelein dat het verschil met Lachaert duidelijk is. Een reden daarvoor ziet de burgemeester van Oostende in de lage opkomst. “Ik wist dat die niet in mijn voordeel speelde.” Hij ziet daarin ook een boodschap voor het nieuwe bestuur. “De leden waren niet gemotiveerd genoeg en hebben het voor een stuk aan zich voorbij laten gaan.”

Wat Tommelein niet wil zien gebeuren, is dat Open Vld een rechtse partij wordt. “Als 30 procent voor mij heeft gestemd, dan willen ze ook dat er invulling wordt gegeven aan het volksliberalisme en een breed liberalisme. Niet rechts, maar wel met aandacht voor de thema’s die de mensen bezig houden”, aldus Tommelein.

Ampe nog net verkozen in partijbestuur

Els Ampe bedankte de andere kandidaten voor de sportieve campagne en beloofde voor de basis te blijven knokken. Dat eerste is opvallend. Ampe kreeg nogal wat kritiek over de soms forse filmpjes met kritiek op de coronamaatregelen die ze via Twitter verspreidde, terwijl er net was gevraagd een serene campagne te voeren. Ze blijft alleszins achter die campagne staan. Ampe kan zich troosten met een plaats in het partijbestuur: zij haalde de laatste van 20 verkiesbare plaatsen binnen.

De Croo eerste ondervoorzitter

Vicepremier Alexander De Croo haalde de meeste stemmen binnen voor het partijbestuur (12.051) en is conform de statuten verkozen tot eerste ondervoorzitter. De ex-voorzitter scoorde daarmee dus beter dan de 9.784 stemmen van Lachaert.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block eindigde derde met 7.974 stemmen. Ze blijft dus populair binnen haar partij. Vier jaar geleden haalde ze wel nog de meeste stemmen voor het partijbestuur.

Weinig verrassingen

De lijst met rechtstreeks verkozen leden bevat voorts weinig grote verrassingen. Francesco Vanderjeugd, die een tijd kandidaat-voorzitter was maar finaal tot het team rond Bart Tommelein toetrad, schopt het wel tot het partijbestuur. Hij haalde 5.153 stemmen. Ouderdomsdeken en oud-voorzitter Herman De Croo - toen nog van de PVV - blijft eveneens in het partijbureau zetelen, net als collega-oud-voorzitters Bart Somers, Gwendolyn Rutten, Karel De Gucht en Dirk Sterckx. Guy Verhofstadt en Bart Tommelein, die wel voor het voorzitterschap ging, waren geen kandidaat.

Nu Lachaert tot voorzitter gekroond is, zullen de Vlaamse liberalen op zoek moeten naar een nieuwe fractieleider in de Kamer. De fractieleider wordt verkozen door de andere leden van de fractie. Lachaert volgde bijna een jaar geleden Patrick Dewael op, die toen net voorzitter was geworden van de Kamer. Maandag komt het nieuwe partijbestuur overigens bijeen voor de officiële installatie.

De ledenbevraging begon maandag met een valse start. Door technische problemen bij het digitale stemsysteem doken meteen problemen op en was het zelfs mogelijk om twee keer te stemmen. Sinds dinsdag kregen de leden een herkansing.