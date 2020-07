Lachaert “ontgoocheld” na weigering tot gesprek van sp.a, komende dagen nieuwe gesprekken TT

06 juli 2020

18u09

Bron: Qmusic 0 Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert noemt het “vrij ontgoochelend” dat sp.a-voorzitter Conner Rousseau vanmiddag weigerde deel te nemen aan de eerste vergadering met zes partijen voor de vorming van een federale ‘Arizona-coalitie’. Dat zei hij vanavond op Qmusic. Volgens Lachaert zullen de ‘drie koningen’ - hijzelf, CD&V-voorzitter Joachim Coens en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez - de komende dagen aparte gesprekken voeren met sp.a, cdH en N-VA, om mogelijk later op de week een nieuwe poging te wagen om allemaal samen te komen.

Sp.a weigerde vanmorgen zonder garanties naar een eerste overleg met zes te trekken. “We gaan niet meedoen aan ‘Blind Gekocht’”, klonk het vanop het hoofdkwartier. Rousseau had vorige week een nota overgemaakt met de eigen prioriteiten, en vroeg dit weekend inhoudelijke garanties. Die kwamen er echter niet. “Dit is geen serieuze poging om gevolg te geven aan wat er dit weekend was afgesproken, namelijk dat er één op één een vergadering zou komen waarop we inhoudelijke garanties zouden krijgen”, klonk het.

Ook het cdH liet daarna weten dat de voorwaarden voor een plenaire vergadering niet vervuld waren, waarna de vergadering dan maar gewoon werd afgelast. Volgens Lachaert lag er nochtans een “heel mooie startnota die heel evenwichtig in elkaar zit” op tafel. “We hadden de potentiële coalitiepartners uitgenodigd om er kennis van te nemen, waarna ze konden beslissen gesprekken op te starten voor de vorming van een regering.” Dat dat niet is gelukt, vindt Lachaert “enigszins teleurstellend” en “vrij ontgoochelend dat men zelfs niet wil komen luisteren”.

De komende dagen zullen er nieuwe, aparte, gesprekken met de voorzitters van de drie partijen sp.a, cdH en N-VA gevoerd worden om de kwestie uit te klaren. “We gaan het werk verderzetten”, aldus Lachaert. “We zullen hen individueel zien en proberen te overtuigen op basis van die tekst te werken. We zullen sp.a net als de andere partijen kennis laten nemen van de inhoud van de basistekst. Het zou straf zijn als een partij daar kennis van weigert te nemen.”