Lachaert om 14 uur naar de koning, allicht eerst nog een preformateursduo Astrid Roelandt

04 september 2020

12u36 26 Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open Vld) wordt straks om 14 uur bij de koning verwacht. De echte formatie zou nog niet opgestart kunnen worden. Naar verluidt zou er eerst nog een preformateursduo komen. Daarbij circuleren de namen van Egbert Lachaert (Open Vld) en Paul Magnette (PS). Straks volgt een persconferentie.



Verschillende dossiers, zoals de kernuitstap en de vermogensbijdrage, zorgden nog voor discussie aan tafel. Intussen zitten de voorzitters niet meer samen. Een nieuwe stap kan gezet worden, klinkt het, maar tot een formatie zal het nog niet komen. Na zijn bezoek aan de koning geeft Lachaert een persconferentie in de Kamer, die u straks kan volgen in HLN Live.

Vanmorgen liet Groen-voorzitter Meyrem Almaci op Radio 1 nochtans optekenen dat we ons geen dag vertraging meer kunnen veroorloven. Maar er zal dus nog een tussenstap gezet moeten worden via een preformateursduo. In het verleden zijn er al twee preformateursduo’s geweest: Geert Bourgeois (N-VA) en Rudi Demotte (PS) en onlangs nog Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS).

Namen die deze keer circuleren zijn Egbert Lachaert (Open Vld) en Paul Magnette (PS), maar die laatste zou moeilijk liggen voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Ook cdH zat daarnet aan tafel, al is het nog steeds niet duidelijk of die partij uiteindelijk mee in de regering zal zitten.

Later meer.

