Lachaert: "Nota De Wever-Magnette liet tekort oplopen met 15 miljard euro” SVM

14 augustus 2020

20u53

Bron: Belga 10 "We zitten al met een begrotingstekort van meer dan 20 miljard euro over twee jaar. Men ging daar nu met de nota De Wever-Magnette nog vlot 15 tot 16 miljard per jaar bijdoen. Sorry, maar dat wil ik mijn kinderen niet aandoen." Dat heeft Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert gezegd bij ‘Terzake’ op Canvas.



De liberale voorzitter werd geïnterviewd over de gefaalde formatiepoging van Bart De Wever en Paul Magnette. "Paars-geel had kunnen lukken als men deze ochtend een keuze had gemaakt. Maar men wil ze niet maken en men wil een spel spelen tussen partijen om ze te verdelen", zei Lachaert.

De Open Vld'er was naar eigen zeggen verrast door de meeting van deze ochtend. "We hadden eigenlijk verwacht dat men een opening naar ons zou maken. Dat was totaal niet het geval", zei hij.

“Het kon niet linkser meer”

Het kon volgens Lachaert niet linkser dan de nota die nu voorlag. "Ik zie dezelfde rode sociale saus als in de eerste nota van Magnette. En daar wordt nog iets anders aan gekoppeld dat nog slechter is, namelijk het nog ingewikkelder maken van onze staatsstructuur. We hebben bij de coronacrisis gezien wat voor gevolgen dat heeft. En dat wil men nu nog eens doen voor justitie, politie, sociale zekerheid,..."

Desalniettemin zal Lachaert dit weekend toch de telefoon opnemen als er gebeld wordt. "Er zijn nog altijd verschillende scenario's mogelijk. En er is een heel duidelijke deadline, want premier Sophie Wilmès moet op 17 september naar het parlement om het vertrouwen te vragen.”

