Lachaert: “CD&V treft ook schuld omdat speelveld enkel beperkt werd tot paars-gele piste” SVM

14 februari 2020

21u30

Bron: Belga 6 Egbert Lachaert, de kandidaat-voorzitter van Open Vld, ziet niet alleen bij PS maar ook bij CD&V een oorzaak van de mislukking van de opdracht van Koen Geens als koninklijk opdrachthouder. Het is door de forse communicatie van de Franstalige socialisten dat de opdracht abrupt is geëindigd, zei Lachaert in ‘De Afspraak op vrijdag’. Maar CD&V treft ook schuld omdat de partij het speelveld van Geens meteen heeft beperkt tot louter de paars-gele piste. Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft zijn partij haar verantwoordelijkheid genomen en alles geprobeerd.

Lachaert was vorig jaar het boegbeeld van het verzet binnen Open Vld tegen de paars-groene regering. Hij nuanceerde nu dat het verzet van hemzelf en de Kamerfractie die hij voorzit vooral gericht was tegen het verhaal dat toenmalig informateur Paul Magnette voor ogen had.

Maar in de piste met CD&V aan boord -de zogenaamde Vivaldi-coalitie- ziet Lachaert wel mogelijkheden. "Een centrumnota is een veel aanvaardbaarder verhaal dan een nota-Magnette", luidt het. Hij merkt wel op dat de PS zal moeten aantonen waar ze tegemoet willen komen aan Open Vld en CD&V om een coalitie af te toetsen. "Daarvoor zijn andere signalen nodig.”

Sophie Wilmès nu?

Nieuwe verkiezingen zullen volgens Lachaert niets bijdragen. "Die zijn pas zinvol als er verschillende pistes op tafel liggen over waar je met het land naartoe wil en nu ligt daarover niks op tafel", zegt de kandidaat-voorzitter.

Hij sluit niet uit dat de koning een opdracht zou kunnen geven aan premier Sophie Wilmès om na te gaan of er kleinere maatregelen mogelijk zijn om het begrotingstekort enigszins binnen de perken te houden. Via Twitter bedankte CD&V-voorzitter Coens intussen Koen Geens voor zijn inzet in de zoektocht naar een stabiele regering. "CD&V heeft haar verantwoordelijkheid genomen en alles geprobeerd", luidt het.