Labo UZA al helemaal volgeboekt voor tests coronavirus mvdb

02 maart 2020

07u43

Bron: VRT - Belga 18 Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) wil extra teams inzetten om mensen te screenen op het coronavirus. Het labo dat de tests analyseert, is voor vandaag helemaal volgeboekt, verklaarde diensthoofd professor Guy Hans aan Radio 2 Antwerpen. De directie bekijkt nu of de testcapaciteit kan worden verhoogd.

Hoogleraar Herman Goossens (UAntwerpen) stelde gisteravond in VTM Nieuws dat iederéén met griepsymptomen getest moet worden op Covid-19, het coronavirus. Een bredere screening is volgens hem nodig om het virus te kunnen indijken. Er worden volgens Goossens momenteel te strikte criteria gebruikt om mensen te testen op het coronavirus, waardoor een aantal besmette mensen niet gedetecteerd wordt.



“Ik ben eerder geneigd om, zoals bijvoorbeeld in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië, mensen met respiratoire klachten die getest worden voor het influenzavirus (griep, red.), ook te testen op het coronavirus.”

Goossens wees erop dat het tweede geval van coronabesmetting in België ontdekt is net omdat er werd afgeweken van de geldende criteria. “De patiënte voldeed niet aan de criteria als je die strikt toepast. Ik had deze week beslist om die criteria niet langer toe te passen en breder te screenen, en zo is deze patiënte gedetecteerd geworden.” De professor coördineert het door de Europese Commissie gefinancierde PREPARE Outbreak Mode Committee.

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) wees er later in een VTM Nieuws-uitzending op dat er al breder wordt getest. “We doen dat hier ook wanneer iemand uit Noord-Italië komt met symptomen. Dan gaan we die testen. We doen dat al behoorlijk liberaal”, zei de professor, die oproept om hierbij beroep te doen op “medische intuïtie”. Intussen zijn al 700 grieppatiënten getest. Geen enkele testte positief op Covid-19.