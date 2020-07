Laatstejaarsstudenten verpleegkunde krijgen eenmalige onkostenvergoeding voor stage HLA

02 juli 2020

16u10

Bron: Belga 4 De stages van de laatstejaarsstudenten in de bachelor verpleegkunde worden eenmalig vergoed. Dat heeft Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) donderdag gezegd in het parlement na vragen van Koen Daniëls (N-VA), Brecht Warnez (CD&V) en Hannelore Goeman (sp.a). De studenten krijgen 1.000 euro voor hun onkosten.

De vorige Vlaamse regering had een vergoeding in het vooruitzicht gesteld om de verlengde studieduur te compenseren. De 1.000 euro wordt eenmalig uitgekeerd aan de generatie die nu afstudeert. Het gaat om de eerste lichting die vier jaar heeft gedaan over de opleiding. In het laatste jaar moesten ze daarvoor 800 uur stage uitvoeren. De studenten moeten vaak zelf instaan voor vervoersonkosten of zelfs werk- en beschermingskledij.

Volgens minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) rechtvaardigt onder meer de coronacrisis een extra duwtje in de rug.

"Belofte maakt schuld", zegt Ben Weyts. "Maar evengoed moeten we de opleiding aantrekkelijk houden en dus voorzien in een onkostenvergoeding voor de stage." De regering wil daarom samen met de werkgevers een permanente onkostenregeling uitwerken. "We willen een structurele oplossing uitwerken zodat deze studenten in de toekomst altijd recht hebben op een compensatie voor hun onkosten", voegt Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) toe.

Lees ook: Nog geen diploma maar deze studenten verpleegkunde draaien al volop mee: “Nu besef ik: dit is de job van mijn leven”(+)

CD&V wil stages verpleegkundigen vergoeden