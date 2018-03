Laatste woord van André Gyselbrecht: "Ik heb veel goed te maken. Ik hoop dat u mij die kans geeft" HA

02 maart 2018

12u08

Bron: Belga 0 "Ik heb veel goed te maken. Ik hoop dat u mij de kans geeft om dat te doen." Dat zei André Gyselbrecht in zijn laatste woord op het proces van de kasteelmoord. De dokter gaf eerder toe de moord op Stijn Saelens besteld te hebben. D e debatten zijn afgerond, de uitspraak volgt normaal gezien op 18 april om 14 uur.

"Mevrouw de voorzitter, mevrouw en meneer de rechter. Door de ongerustheid en de bezorgdheid en de bekommernis heb ik toen een verschrikkelijke beslissing genomen. Ik zou ze nooit meer nemen. Ik besef de onherroepelijke gevolgen en ook het feit dat ik de oorzaak ben van veel verdriet", klonk het uit zijn mond.

André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Saelens. Het OM vorderde respectievelijk 30, 26, 28 en 24 jaar gevangenisstraf.

Serry tussenpersoon

Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten aangetroffen vlak bij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel, maar de Zeeuw ontkent dat met klem. De schutter werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. De Tilburger blijft wel ontkennen dat hij wist wat zijn oom in Wingene van plan was. Larmit zou wel geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.

"Mag Elisabeth haar vader nog graag zien?"

Zoals verwacht bleven alle partijen tijdens de replieken bij hun standpunt. De advocaten van de familie Saelens ergerden zich vooral aan de houding van André Gyselbrecht. Ook de standpunten van Elisabeth Gyselbrecht en haar nieuwe vriend Yves Wolfcarius werden op de korrel genomen.

De advocaten van Elisabeth vroegen om begrip voor haar moeilijke positie. "Mag Elisabeth haar vader nog graag zien? En als ze hem nog graag ziet, mag ze dan ook nog treuren om Stijn?", aldus meester Els Gauquie. "De daad is afschuwelijk, de dader is niet afschuwelijk. Hij is een goed mens die de slechtst mogelijke daad begaan heeft. Geef haar schuldige vader alstublieft een menselijke straf."

"Zelden een meer beschamende opvoering gekend"

Het openbaar ministerie haalde opnieuw uit naar dokter Gyselbrecht. Vooral de reportage met getuigenissen van de echtgenoot en zoon van André Gyselbrecht was in het verkeerde keelgat geschoten. "Ze werd zelfs op een applaus onthaald. Zelden heeft justitie een meer beschamende opvoering gekend", aldus Céline D'havé. Enkel voor de verdediging van Franciscus Larmit toonde procureur Fien Maddens enig begrip.

Meester Johan Platteau herhaalde zijn pleidooi voor een vrijspraak op basis van overmacht. "Ik smeek u om mildheid of de vrijspraak. Gooi alstublief zijn leven niet weg, wees billijk en rechtvaardig, noem niet slecht in uw vonnis wat goed is, en maak wat leeft niet dood."

De advocaten van Pierre Serry drongen vooral aan op een milde straf. Volgens meester Kris Vincke beseft zijn cliënt erg goed dat hij verkeerd heeft gehandeld. "Ik zou eerst en vooral spijt willen betuigen aan de familie Saelens en Elisabeth", zei Serry zelf.

De verdediging van Evert de Clercq pleitte opnieuw dat er geen bewijzen zijn om hun cliënt te veroordelen. "Door hem (Larmit nvdr.) zit ik hier, terwijl ik onschuldig ben. Voor ik werd aangehouden had ik zelfs nooit van Stijn Staelens gehoord. Ik hoop dat u mij vrijspreekt, het heeft drie jaar geduurd", zei de Clercq aan het einde van een lange uiteenzetting.

De advocaten van Franciscus Larmit stelden dat de Tilburger geen mededader is aan moord, maar zich enkel schuldig maakte aan lijkverberging. Voor lijkverberging riskeert Larmit hoogstens twee jaar cel. "Wij zijn bereid om vrijwillig te verschijnen voor lijkverberging", aldus meester Frank Scheerlinck.

De rechtbank zal in principe het vonnis uitspreken op woensdag 18 april om 14 uur. Voorzitter Els D'Hooghe gaf wel al aan dat die datum mogelijk nog uitgesteld zal worden.

André Gyselbrecht is een goed mens die de slechtst mogelijke daad heeft gesteld Els Gauquie, advocaat van Elisabeth Gyselbrecht