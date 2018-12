Laatste uren zijn geslagen voor biljet van 500 euro AW

31 december 2018

14u51

Bron: Belga 0 Zoals gepland gaan de centrale banken van de eurozone vanaf januari geen biljetten van 500 euro meer uitgeven, wegens een te kwalijke reputatie. Duitsland en Oostenrijk krijgen evenwel wat uitstel.

"Vanaf 27 januari zullen 17 van de 19 nationale centrale banken geen biljetten van 500 euro meer uitgeven", aldus de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale banken van Duitsland en Oostenrijk stoppen daar pas op 26 april mee.



De beslissing van de ECB dateert al van mei 2016. Het biljet van 500 euro kan "illegale activiteiten faciliteren", klonk het toen.

521 miljoen biljetten in omloop

Volgens de ECB blijven de bestaande bankbriefjes van 500 euro een wettelijk betaalmiddel en kunnen ze dus nog steeds worden gebruikt om te betalen, behouden ze altijd hun waarde en kunnen ze ook voor onbeperkte tijd ingewisseld worden bij de centrale banken. In november waren er nog bijna 521 miljoen biljetten van in omloop.

In de praktijk is het al van 2014 geleden dat nog biljetten van 500 euro van de drukpersen rolden. Sindsdien wordt aan de vraag voldaan door de biljetten in omloop en in stock.