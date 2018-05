Laatste stakingsdag bij De Lijn: hinder blijft beperkt kg

20 mei 2018

15u35

Bron: Belga 160 De staking van de socialistische en de liberale vakbond bij De Lijn heeft ook vandaag tot hinder geleid, voornamelijk in Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Er zijn wel meer chauffeurs uitgereden dan de voorbije dagen, zegt de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij. De situatie is in de loop van de dag verbeterd.

Het is vandaag de laatste dag van de vierdaagse staking die ACOD en ACLVB organiseerden tegen de nieuwe structuur die De Lijn wil invoeren.

"De dienstverlening is in mindere mate verstoord" dan de voorbije dagen, zegt De Lijn. Er is zo goed als geen hinder meer in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. In Oost-Vlaanderen is de situatie in de loop van de dag verbeterd en ook in Antwerpen is de hinder zondagnamiddag minder groot dan in de voormiddag.

De Gentse trams rijden normaal uit, de Antwerpse trams ondervinden hinder. De kusttrams rijden zo goed als normaal.

Volgens de directie moeten de hervormingsplannen het bedrijf slagkrachtiger maken. Er zouden geen collectieve of naakte ontslagen vallen. De christelijke vakbond ACV staakte niet mee en onderhandelt met de directie over de plannen.