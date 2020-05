Laatste patiënten vertrekken uit Truiense schakelzorgcentrum IB

18 mei 2020

00u46

Bron: Belga 0 Het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden gaat maandag dicht, zo schrijft VRT NWS. De laatste vier patiënten zullen maandag uit het Truiense schakelzorgcentrum vertrekken, bevestigt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) aan Belga.

Het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden moest ten laatste op 31 mei de deuren sluiten, net zoals alle andere schakelzorgcentra. De subsidieregeling voor de centra geldt namelijk voor maximum twee maanden. Het stadsbestuur ging daarom in overleg met de eerstelijnszone en het ziekenhuis op zoek naar een sluitingsdatum.

Het Truiense ziekenhuis en de stad Sint-Truiden werden eerder nog zwaar getroffen door het coronavirus, waardoor er transfers van patiënten naar andere ziekenhuizen moesten gebeuren. Doordat het aantal coronapatiënten in het Sint-Trudo Ziekenhuis intussen sterk is gedaald, heeft het ziekenhuis opnieuw voldoende capaciteit.

In het Truiense schakelzorgcentrum werden patiënten vanuit heel Limburg opgevangen, al kwamen de meeste patiënten wel uit het eigen Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Verder kwamen er patiënten van de ziekenhuizen Vesalius in Tongeren, Maas en Kempen in Maaseik, Jessa in Hasselt, ZOL in Genk, Sint-Franciscus in Heusden-Zolder en het Mariaziekenhuis in Pelt. De gemiddelde verblijfsduur was er twee weken.

