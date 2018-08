Laatste Offerfeest met onverdoofd slachten in Vlaanderen. Wat haalt het uit en wat zullen moslims volgend jaar doen? KV HA

21 augustus 2018

11u52

Bron: Belga, ANP, VRT, eigen berichtgeving 14 Wereldwijd vieren moslims vandaag het Offerfeest. Het Eid al-Adha, zoals de Arabische naam luidt, duurt drie dagen en vindt traditioneel plaats op de derde dag van de jaarlijkse bedevaart naar Mekka. Ook in ons land laten moslimfamilies vandaag een dier op rituele wijze slachten, om het daarna samen op te eten of te verdelen. In Vlaanderen is het de laatste keer dat dat onverdoofd kan: vanaf volgend jaar geldt er een totaalverbod. Bayram Saatci, ondervoorzitter van de Moslimexecutive, verwacht dat veel moslims in 2019 naar hun land van herkomst zullen reizen voor het slachtritueel. Dat zegt hij in 'De Ochtend' op Radio 1.

Het Offerfeest is het belangrijkste feest van de islam. Islamitische families worden dan verondersteld een dier te slachten ter nagedachtenis aan het offer dat Ibrahim (Abraham) wilde brengen door zijn zoon Ismaël te slachten. Op het moment dat Ibrahim tot handelen wilde overgaan, verscheen een engel die zei dat hij een schaap mocht nemen in plaats van zijn zoon. Het dier dat geofferd wordt, hoeft niet per se een schaap te zijn. Een geit of rund mag ook, maar in ons land kiezen moslims meestal voor schapen.

Volgens de traditie moet het slachtritueel onverdoofd gebeuren, iets waar in ons land al jaren kritiek op komt. In Vlaanderen is het sinds 2015 verboden om onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren. Vanaf volgend jaar geldt er in Vlaanderen een totaalverbod. Dan kunnen dieren enkel nog ritueel geslacht worden na een omkeerbare verdovingstechniek, zoals elektronarcose. Verdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren kan dit jaar op drie plaatsen in Vlaanderen: in Genk, Werchter en Wolvertem. In het Brussels gewest zijn er geen tijdelijke slachtvloeren voor het Offerfeest.

Alternatieven

Veel moslims vinden verdoofd slachten in strijd met de islam en zijn de regelgeving meer dan beu. "Eerst wordt het dier onder narcose gebracht en daarna de keel overgesneden. Zo lijdt het dier twee keer. Onder narcose stellen we bij het schaap nog spastische trekken vast. Het leeft. We geloven in de weg van de minste pijn", zegt een vertegenwoordiger van de Marokkaanse gemeenschap uit Genk, Hasan Amaglou.

En dus zoeken moslims alternatieven. Zo ondervindt Luc Hendrickx, uitbater van het slachthuis in Eisden, al jaren concurrentie uit het buitenland. "Schapen worden in Polen en Frankrijk onverdoofd geslacht en naar hier geëxporteerd." In Maasmechelen zit het aantal giften dan weer in de lift. "Negentig procent van het aantal Turkse gezinnen verkiest een gift boven het slachten van een schaap of rund", zegt Mustafa Uzun, schepen van Gelijke Kansen in Maasmechelen.

Het feest valt dit jaar bovendien nog tijdens de zomervakantie, waardoor heel wat moslims de islamitische feestdag met familie in hun land van herkomst vieren. In Marokko of Turkije bestaat namelijk weinig of geen weerstand tegen onverdoofd slachten. De ondervoorzitter van de Moslimexecutive, Bayram Saatci, verwacht dat veel moslims in Vlaanderen volgend jaar opnieuw naar hun land van herkomst zullen trekken om het totaalverbod te ontlopen.

Daling

Volgens Saatci woedt er al jaren een discussie binnen de moslimgemeenschap over onverdoofd slachten, maar een kentering ziet hij niet. "De Raad der Theologen van het Belgische Moslimexecutief heeft zich uitgesproken voor het onverdoofd slachten en de moslims volgen dat advies." De nieuwe regels zullen het einde van het Offerfeest in Vlaanderen niet inluiden, maar het slachtritueel zal zich wel verplaatsen, verwacht Saatci. "Naar Brussel of naar het buitenland."

Het aantal dieren dat in Vlaanderen wordt geslacht is al enkele jaren in vrije val. Vorig jaar werden er 17.000 dieren geslacht, bijna een kwart minder dan in 2016, en zelfs de helft minder dan vier jaar geleden. Verwacht wordt dat die daling zich de komende jaren zal verderzetten.