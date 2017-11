Laatste minderjarige vrijgelaten na rellen Louizalaan: "We kennen de kritiek, maar als parket moeten we binnen wettelijk kader werken" SVM

17u14

Bron: Belga 5 Photo News Ook de laatste minderjarige die gerechtelijk aangehouden was bij de rellen van zaterdagavond aan de Louizalaan is door de jeugdrechter niet in een gesloten instelling geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket. De jeugdrechter heeft hem wel andere maatregelen opgelegd, maar het parket wil geen verdere commentaar kwijt. Hij zou met een projectiel naar een politievoertuig gegooid hebben. Op 15 november was hij voor gelijkaardige feiten al opgepakt bij de rellen rond het Muntplein.

De relschoppers worden te snel vrijgelaten, luidt de kritiek. "We horen die verschillende misnoegde reacties ook", zegt woordvoerster Ine Van Wymersch. "We willen als parket toch benadrukken dat we werken binnen het wettelijk kader dat voorhanden is. Dit geeft ons de mogelijkheid om mensen te arresteren en voor te leiden wanneer we hen kunnen linken aan concrete strafbare feiten en wanneer de voorwaarden van de wet op de voorlopige hechtenis vervuld zijn."

Minimum 1 jaar cel

Zo moet er minimum één jaar gevangenisstraf staan op het strafbare feit en moet de aanhouding volstrekt noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid. "We zien dan ook de aangekondigde verlenging van de termijn van vrijheidsberoving van 24 naar 48 uur verwachtingsvol tegemoet", gaat de parketwoordvoerster verder. "Dit moet ons toelaten om meer objectieve elementen te kunnen verzamelen."

"Na een vrijlating in de eerste uren na de feiten kan er trouwens nog steeds een vervolging komen. Denk maar aan een minnelijke schikking of een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank."

Vier van de elf

Eerder werden ook al een meerderjarige relschopper en twee andere minderjarigen onder strikte voorwaarden vrijgelaten. In totaal werden er zaterdag zestig personen administratief aangehouden en elf personen gerechtelijk aangehouden voor de rellen aan de Louizalaan.

"Na een eerste analyse van die elf dossiers bleken we slechts in vier gevallen over voldoende elementen te beschikken om een voorleiding bij het parket te verantwoorden", verduidelijkt Van Wymersch. "Eén minderjarige werd ter beschikking werd gesteld van het parket in Dendermonde."

Verboden wapen

"Eén minderjarige uit Brussel werd verhoord door de magistraat voor het bezit van een verboden wapen dat hij niet gebruikt heeft. Hij werd na verhoor vrijgelaten. Hij was -volgens de informatie waarover we nu beschikken- niet aanwezig bij de vorige rellen en nog niet gekend bij justitie. Het dossier van de minderjarige zal verder opgevolgd worden door het jeugdparket."

"Eén meerderjarige man uit Brussel werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket vorderde een aanhoudingsbevel voor poging tot diefstal met braak en opzettelijke vernieling van een voertuig. De onderzoeksrechter heeft deze man vrijgelaten onder voorwaarden. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de feiten gaat onverminderd voort."

Recidivist

De derde minderjarige zou met een projectiel naar een politievoertuig gegooid hebben. Op 15 november was hij voor gelijkaardige feiten al opgepakt bij de rellen rond het Muntplein.

"Deze jongere werd toen ter beschikking gesteld van het parket voor gelijkaardige feiten", klinkt het. "Aangezien hij toen nog niet gekend was, werd hij na verhoor door de magistraat weer in vrijheid gesteld. De jeugdrechter werd gisteren gevorderd voor de nieuwe feiten en besliste de jongere maatregelen op te leggen. Het gaat om een soevereine beslissing van de jeugdrechter die we niet verder zullen toelichten."

"Tillen zwaar aan de feiten"

"We tillen zwaar aan de feiten. De daders zullen vervolgd worden van zodra we over voldoende elementen beschikken die de personen aan de rellen en/of de plunderingen kunnen linken. Voorlopig werd er geen dossier geopend voor bendevorming omdat daarvoor onvoldoende elementen zijn. Uiteraard wordt wel onderzocht of de verschillende verdachten met elkaar in contact staan en op welke manier ze zich organiseren."

"Een derde uit Vlaanderen"

Nog volgens het parket is die laatste verdachte voorlopig de enige die zowel bij de rellen op 15 november als bij de rellen van afgelopen zaterdag betrokken was. Maar dat cijfer kan nog oplopen aangezien de identificatie van de daders nog volop bezig is.

"De meerderheid van de jongeren die deelnam aan de rellen zijn afkomstig uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", besluit het parket. "Ongeveer één derde van hen is afkomstig uit Vlaanderen. Het parket zal geen informatie geven over hun exacte woonplaats."