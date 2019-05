Laatste klimaatmars wordt toch niet de laatste SPS

24 mei 2019

14u20

Bron: Belga 54 Voor de 20ste en voorlopig laatste klimaatmars van Youth for Climate zijn 7.500 betogers op straat gekomen in Brussel. De betoging maakt deel uit van een tweede ‘global strike for future’, of wereldwijde klimaatstaking. Normaal zou het de laatste klimaatmars worden, maar volgens Kyra Gantois zullen er in de toekomst wellicht nog acties volgen.

Twee dagen voor de verkiezingen sloot Youth for Climate, samen met Students for Climate, Grootouders voor het Klimaat, Workers for Climate of Teachers for Climate, een voorjaar van protesten af met een laatste oproep aan de politici en komende regeringen om van het klimaatbeleid en de toekomst van de planeet een absolute topprioriteit te maken.

De Brusselse Kunstberg liep vanaf 11 uur meteen goed vol. Tussen het volk duiken vlaggen op van verschillende politieke partijen en organisaties als Amnesty International, Natuurpunt, Bos+ en Greenpeace. Activisten van Greenpeace zorgden ervoor dat het Europakruispunt aan Brussel-Centraal volledig in grote spandoeken met klimaatslogans gehuld werd.

Het eindpunt van deze de "global strike for future" was de site van Tour & Taxis. Daar werd gespeecht en volgt een groot feest, ‘Make Noise for Climate’. Er zijn optredens van onder meer Absynthe Minded, Alice on the Roof, Tourist LeMC, Slongs en Jaune Toujours.

Kyra Gantois, samen met Anuna De Wever een van de bezielsters van Youth for Climate, kondigde vanochtend al aan dat deze actie waarschijnlijk niet de laatste wordt. "Dat zal niet meer aan het ritme van één per week zijn, wellicht één keer per maand", zegt Gantois. Hoe die acties er zullen uitzien, daar wordt de komende maanden volop over gebrainstormd.

Lees ook: Kyra Gantois wil net als Anuna uitgenodigd worden bij ‘Gert Late Night’: “Ik doe evenveel werk”