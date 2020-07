Laatste kans voor PS en N-VA, waarschuwt Bouchez (MR): “Het is welletjes geweest met het land te gijzelen” MDG

20 juli 2020

13u05

Bron: Belga, Radio 1 10 De opschorting van de opdracht van de zogenaamde ‘Drie Koningen’ is de laatste kans voor PS en N-VA om na te gaan of ze samen kunnen onderhandelen over een federale regering. Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maandag verklaard op de RTBF-radio.

Nu de Franstalige socialisten en de Vlaams-nationalisten bereid lijken met elkaar te onderhandelen, hebben voorzitters Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open Vld) en Joachim Coens (CD&V) hun poging om een Arizonacoalitie op de been te brengen met N-VA, sp.a en cdH, even on hold gezet.

“Het is welletjes geweest met het land te gijzelen”

"De PS en de N-VA moeten ons zeggen of ze kunnen samenwerken. Hun antwoord moet definitief zijn. Ze moeten goed weten dat het vanuit onze hoek de laatste kans is voor PS-N-VA", waarschuwt Bouchez. "Als ze niet in staat zijn overeen te komen, dan zullen we een regering vormen, hetzij zonder de ene, hetzij zonder de andere, hetzij zonder allebei. Maar het is welletjes geweest met het land te gijzelen.”

Is er een compromis mogelijk? Dat zullen we zien, maar ik denk dat het de moeite is om het te proberen Bart De Wever

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde vanmorgen op de situatie: “Als ik gevraagd zou worden om te onderhandelen, zou ik dat op m’n eigen manier doen. Ik ben niet in onderaanneming van andere voorzitters”.

Liberale familie

Mocht er een coalitie komen tussen PS en N-VA, dan zou die de liberale familie onder druk kunnen zetten. De PS gaf al vaker aan niet zomaar de vorige ‘Zweedse regering’ te willen depanneren. Met andere woorden: er was een rechtse partij te veel, met name Open Vld.

Open Vld en MR hebben daarentegen al meer dan eens verkondigd dat ze samen in zee willen gaan. Bouchez herhaalt die boodschap maandag. "De liberale familie heeft een continuïteit op het vlak van ideeën en voorstellen, en we zullen samen in een regering stappen, of dat nu deze keer in een federale regering is, maar - en ik benadruk dat voor een volgende keer - ook in Brussel (waar Open Vld mee bestuurt en de MR niet, red.).”

“Wanorde leidt tot drama’s”

MR en N-VA zitten sociaal-economisch vaak op dezelfde lijn, maar wat de instellingen betreft is dat een pak minder het geval. "We zijn een partij die wil herfederaliseren", zegt Bouchez. "De crisis heeft aangetoond dat een slecht doordachte, wanordelijke regionalisering tot drama's kan leiden. Dat hebben we in de rusthuizen gezien."

