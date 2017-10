Laatste kans om vuurwapens zonder vergunning te regulariseren EB

15u16

Bron: Belga 0 afp Wie zonder vergunning een vuurwapen bezit, krijgt begin volgend jaar een nieuwe - laatste - kans om dat te laten regulariseren. Dat heeft de ministerraad beslist. Wie nadien nog betrapt wordt met een vuurwapen zonder vergunning, riskeert een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en/of een boete van 100 tot 25.000 euro.

Het is niet de eerste keer dat de overheid een regularisatieperiode inlast. Maar ondanks het succes, circuleren er volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nog steeds veel wapens in de illegaliteit. Daarom zette de regering-Michel het licht op groen voor een nieuwe regularisatieperiode. Die zal plaatsvinden in het voorjaar van 2018.

In ruil voor immuniteit voor strafvervolging, kan iedereen zijn niet-vergund vuurwapen laten vergunnen, afleveren bij de politie, verkopen of laten neutraliseren. Voor verboden vuurwapens, zoals volautomatische wapens, zal die regularisatie vanzelfsprekend niet gelden, net zomin als voor wapens die voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek.

De aangifte van een wapen is voor de overheid een niet te overschatten bron van informatie, zegt minister Geens. Onze veiligheidsdiensten kunnen zich met die informatie bijvoorbeeld adequaat voorbereiden op huiszoekingen bij wapenbezitters.

Het wetsontwerp dat het fiat kreeg van de ministerraad, voert ook een verbod in op de vrije verkoop van laders voor vuurwapens. Omwille van een hiaat in de wapenwetgeving, kan iedereen vandaag - ook zonder wapenvergunning - een wapenwinkel binnenstappen om een lader te kopen, zowel voor een handwapen als een machinegeweer. In de toekomst zal dat enkel nog mogelijk zijn voor wie een wapenvergunnning bezit of een erkenning als verzamelaar. De lader zal bovendien moeten passen bij het vuurwapen van de koper.