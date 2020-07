Laatste Europese waarschuwing over Belgische nitraatvervuiling ttr

02 juli 2020

18u40

Bron: belga 1 De Europese Commissie geeft België nog drie maanden om aan te tonen dat ons land voldoende doet om de Europese wetgeving over de bescherming van het oppervlakte- en grondwater tegen nitraatvervuiling na te leven. Zo niet, dreigt een zaak voor het Europese Hof van Justitie.

De discussie tussen de Commissie en België over de nitraatrichtlijn gaat al meer dan zes jaar mee. Het begon in februari 2014 met een ingebrekestelling omdat het Waalse actieplan tegen watervervuiling tekortschoot. Vorig jaar kwamen daar ook opmerkingen bij over de toepassing van de afwijkingen voor Vlaanderen, waar de hoeveelheden in vele gevallen de toegelaten maxima overschreden.

Volgens de Commissie heeft de Vlaamse overheid beloofd om de toegestane afwijking te respecteren. De herziening van de betrokken wetgeving zou recent afgerond zijn, maar die is nog niet formeel aangemeld bij de Commissie. De Waalse autoriteiten beloofden hun actieprogramma aan te passen, maar de Commissie wacht nog steeds op concrete maatregelen om de gebreken aan te pakken en een concrete timing voor de herziening van het programma.

De Commissie stuurde België een zogenaamd met redenen omkleed advies dat ons land nog drie maanden tijd geeft om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Zo niet kan de Commissie België voor het Hof van Justitie dagen.