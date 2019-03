Laatste dag van pleidooien op proces rond aanslag Joods Museum: advocaten Bendrer aan het woord kg

01 maart 2019

09u34

Bron: Belga 0 Op de laatste dag van de pleidooien op het proces over de aanslag op het Joods Museum komen Gilles Vanderbeck en Julien Blot, de advocaten van medebeschuldigde Nacer Bendrer, aan het woord. Gisteren ging Sébastien Courtoy, advocaat van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche, tekeer tegen alles en iedereen om zijn cliënt vrijgepleit te krijgen. Voor het pleidooi van Vanderbeck en Blot is er opvallend minder publieke aandacht, al lijken ook vandaag de verscherpte veiligheidsmaatregelen nog van kracht te zijn.

Bendrer wordt ervan beschuldigd de wapens geleverd te hebben die Nemmouche bij de aanslag gebruikt zou hebben. Eerder deze week pleitte het openbaar ministerie dat ze Bendrer beschouwt als medeplichtige, en niet meer als mededader.



In eerste instantie was hij door de kamer van inbeschuldigingstelling naar assisen doorverwezen als mededader. Die kwalificatie is belangrijk omdat de strafmaat voor een medeplichtige lager is dan voor een mededader.



Bendrer heeft, volgens het OM, de wapens geleverd, maar is ook schuldig aan de vier moorden met terroristisch karakter, hoewel hij naar eigen zeggen niet op de hoogte was van de plannen van Nemmouche.

“Verandert niets”

Vanderbeck reageerde na die wending al dat dit voor Bendrers verdediging niets verandert. "Dat is beter uiteraard, minder erg alleszins", klonk het maandag bij de Brusselse advocaat. "Maar dit zorgt er niet voor dat er minder goede bewijzen moeten worden geleverd."



Vanderbeck en Blot hadden eerder aangegeven dat ze een hele dag zouden pleiten. Maandag mogen alle partijen nog eens repliceren, en dinsdag zou de jury in beraad moeten gaan.